Sembra ormai chiaro che nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 14 al 18 marzo, l'attenzione si sposterà sulla crisi coniugale tra Raffaele e Ornella. Alla base della lite, ci sarà il diverso approccio con i propri figli ma è trapelato un altro dettaglio molto interessante, che potrebbe mettere in ansia i sostenitori della storica coppia. Le anticipazioni rivelano infatti che il portiere di Palazzo Palladini, dopo aver litigato con sua moglie, finirà per avvicinarsi ad Elvira, la mamma di Samuel.

Nel frattempo faranno ritorno a Napoli Marina Giordano e Fabrizio Rosato, mentre Nunzio dovrà fare i conti con una profonda delusione in ambito lavorativo.

Upas, anticipazioni dal 14 al 18 marzo: è crisi tra Ornella e Raffaele

La volontà di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) di partire, creerà le prime crepe nel rapporto tra Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele (Patrizio Rispo). Quest'ultimo infatti si opporrà fermamente alla decisione del figlio, mentre la moglie sarà più propensa ad accettare la scelta del giovane chef. Questo però non sarà che il preludio ad una crisi che porterà la storica coppia ad allontanarsi sempre di più. I due, inoltre, finiranno per litigare anche in merito a Diego (Francesco Vitiello) e questo diverbio spingerà Raf a trovare conforto in Elvira, la madre di Samuel.

Un posto al sole, trame 14-18 marzo: Raf compie un gesto di cui potrebbe pentirsi

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Raffaele troverà una certa comprensione in Elvira. Probabile che i due si incontreranno al Vulcano, per il corso da sommelier, ma in seguito finiranno per conversare ed avvicinarsi. Va detto che era stato annunciato che tale personaggio avrebbe avuto molto spazio, ma i fan immaginavano che la sua presenza sarebbe stata legata al figlio Samuel o comunque al suo lavoro al Vulcano.

Le nuove trame però sembrano indicare un'altra direzione per tale personaggio, rivelando una certa affinità tra la donna e Raffaele. Tornando al loro "incontro", i due si avvicineranno molto e la serata finirà per prendere una piega inaspettata. Difficile pensare che Raffaele possa tradire sua moglie, ma va anche detto che le anticipazioni parlano di un gesto di Raffaele di cui si pentirà fortemente.

Per scoprirne di più non resta che attendere i prossimi giorni, ma tale storyline di sicuro avrà ancora molto da raccontare.

Un posto al sole: Nunzio partecipa ad un evento mondano, il ritorno di Marina

Nunzio (Vladimir Randazzo) dovrà partecipare ad un evento mondano ma non sarà al fianco di Chiara. In seguito il ragazzo scoprirà che il posto al Vulcano, che desiderava, è stato assegnato ad un'altra persona.

Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti) torneranno a Napoli, ma la loro crisi sembrerà tutt'altro che risolta. Nel frattempo Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti) non sembreranno apprezzare il ritorno della donna.