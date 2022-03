Lunedì 7 marzo sarà trasmessa su Rai 1 la seconda puntata della Serie TV "Vostro onore", che nel primo appuntamento ha vinto la serata degli ascolti con dati Auditel di oltre 4 milioni di spettatori e uno share del 19%.

In base alle trame del terzo e quarto episodio in onda il 7 marzo, Vittorio Pagani con l'aiuto di Salvatore proseguirà nel suo tentativo di tenere Matteo all'oscuro dall'accusa di aver ucciso un membro del clan Silva. Inoltre il giudice Pagani non sarà d'accordo con il rapporto instauratosi tra il figlio e Camilla, mentre Filippo Grava mediterà vendetta contro Vittorio.

Trame 'Vostro onore': Carlos vuole uccidere Nino Grava

Il 7 marzo andrà in onda su Rai 1 la seconda delle quattro puntate previste della fiction tv "Vostro onore".

Protagonista assoluto Stefano Accorsi nei panni del giudice Vittorio Pagani che farà di tutto per salvare il figlio dal carcere.

In base alle trame del terzo episodio, Carlos dalla prigione escogiterà qualcosa per uccidere Nino Grava, reo secondo lui di aver tolto la vita al figlio Diego. Intanto Vittorio grazie a Ludovica verrà a conoscenza della posizione di Nino, l'uomo - insieme a Salvatore - lavorerà per far sparire un'automobile che potrebbe svelare l'inganno da loro perpetrato.

Nel frattempo Paolo Danti chiederà ad alcuni informatori di svolgere delle indagini sui Silva. Miguel verrà a conoscenza di un traffico di droga interamente gestito da Diego e da Carlos. In tutto questo Matteo si renderà conto di provare un forte sentimento per Camilla, ma il padre però non approverà assolutamente.

Anticipazioni quarto episodio: Vittorio vuole fare entrare Nino Grava in una programma di protezione

Secondo le anticipazioni televisive del quarto episodio, Carlos pianificherà un piano con la chiara intenzione di porre fine alla vita di Nino. A questo punto tra il clan Grava e quello dei Silva scoppierà una guerra in carcere.

Intanto Vittorio di fronte agli ultimi eventi, capirà che l'unico modo per proteggere il ragazzo è quello di farlo entrare in un programma di protezione. Per fare questo però il giudice Pagani dovrà ancora una volta operare al di fuori delle regole.

Nel frattempo Vittorio inconsapevolmente intaccherà gli affari illeciti di Filippo Grava e quest'ultimo, in preda alla furia, farà di tutto per vendicarsi contro di lui.

Infine nonostante tutte le problematiche successe nell'ultimo periodo, il piano di Vittorio apparentemente sembrerà arrivato a buon fine. Infatti Nino sarà sul punto di essere portato in un altro istituto penitenziario.