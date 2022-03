Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 28 marzo al 1° aprile, verrà dato ampio spazio al personaggio di Bianca Boschi. Le anticipazioni rivelano che la bambina sarà vittima di un'inquietante web challenge. La bambina verrà spinta a compiere azioni contro la sua volontà, che mai avrebbe fatto. In questa storyline, oltre alla famiglia Boschi al completo, avranno un ruolo anche Viola e Gaia, una nuova amica di Bianca.

Un posto al sole, trame dal 28 marzo al 1° aprile: arriva la piccola Gaia

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà presentata agli spettatori Gaia, interpretata dalla giovane attrice Sofia De Prisco.

Al momento non ci sono molti dettagli su questo personaggio, che è apparso in una foto promozionale al fianco di Bianca (Sofia Piccirillo) e di Viola (Ilenia Lazzarin), ma c'è la conferma che interpreterà un'amica della piccola Boschi.

La bambina potrebbe essere anche lei una vittima della web challenge che ha preso di mira Bianca, o potrebbe forse nascondere qualcosa, sta di fatto che questa trama sarà ambientata in ambito scolastico. In merito a quest'ultimo punto, va ricordato che Viola inizierà a lavorare nella scuola di Bianca, il che le darà la possibilità di entrare in questa storyline.

Un posto al sole: chi si nasconde dietro la web challenge

Bianca è caduta vittima di una web challenge lanciata da qualcuno in rete.

Al momento non si conosce l'identità della persona che si cela dietro questo "gioco", ma la bambina ne sarà terrorizzata e obbedirà agli ordini che le vengono impartiti. Alla piccola Boschi, ad esempio, verrà chiesto di fare una scritta volgare contro la scuola.

La bambina, impaurita dalle possibili conseguenze di un rifiuto, accetterà la sfida, rubando una bomboletta spray a Raffaele.

Bianca si preparerà anche un alibi, affermando che, dopo la scuola, andrà a casa della sua amica Gaia.

Upas, anticipazioni aprile: Franco inizia ad indagare

Bianca non andrà però dalla sua amica, ma si appresterà a scrivere sul muro dell'edificio a lettere cubitali: "La scuola è una ...". Un'insegnante però la vedrà dalla finestra e la richiamerà.

La bambina fuggirà via mentre la maestra cadrà rovinosamente per le scale nel tentativo di raggiungerla. La piccola Boschi vedrà tutto ma, terrorizzata all'idea di essere scoperta, scapperà via senza prestare soccorso alla donna.

A quanto pare, in effetti, l'insegnante non riuscirà a vedere la bimba in volto, ma Bianca verrà comunque scoperta. Franco infatti, insospettito dall'atteggiamento di sua figlia, inizierà ad indagare e scoprirà subito che è stata proprio lei a compiere l'atto vandalico a scuola. Boschi, a questo punto, si appresterà ad affrontare la bambina, ma verrà interrotto dall'arrivo di Angela (Claudia Ruffo)