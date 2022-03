Love is in the air sta per volgere al termine. L'ultima puntata turca verrà suddivisa in circa sette episodi italiani. Salvo cambi di programmazione, la romantica serie televisiva si congederà dal pubblico italiano martedì 5 aprile 2022. Prima del gran finale i telespettatori assisteranno a delle svolte inattese, ma anche a momenti romantici e divertenti.

Le anticipazioni degli ultimi episodi rivelano che al centro della scena ci saranno come sempre Eda e Serkan, in attesa del loro secondo figlio. Tuttavia, ci sarà spazio anche per gli altri personaggi della serie.

Dopo aver messo fine al suo rapporto con Burak, Melo farà un incontro inaspettato che le farà battere nuovamente il cuore. Nel frattempo, Eda entrerà in travaglio e non arriverà in tempo in ospedale. Serkan dovrà aiutare la moglie a partorire il loro bambino in mezzo al bosco.

Trame Love is in the air, episodi finali: il figlio di Eda e Serkan si chiamerà Alp

A distanza di quasi un anno dal debutto su Canale 5, Love is in the air si appresta a salutare per sempre anche i telespettatori fan italiani. Gli episodi finali saranno ricchi di sorprese. Le storyline dei vari personaggi giungeranno al lieto fine, ma non mancheranno i colpi di scena.

Stando alle anticipazioni, Eda e Serkan comunicheranno ad amici e parenti di aver deciso il nome del bambino: Alp, come il fratello defunto dell'architetto.

Questa notizia commuoverà tutti, soprattutto Aydan. Kemal e quest'ultima, intanto, annunceranno che si sposeranno durante il soggiorno in Spagna. Le cose, però, non andranno come stabilito. La signora Bolat, infatti, cancellerà il viaggio quando scoprirà che li dovrà accompagnare la suocera.

Anticipazioni Love is in the air, ultimi episodi: Melo e Burak in crisi

Negli ultimi episodi si avvicinerà per Eda il momento del parto. Serkan cercherà di tenerla il più possibile sotto controllo e si avvarrà dell'aiuto di tutti. Intanto, in ufficio, Serkan condividerà con i tre colleghi l'arrivo di un nuovo progetto a cui Piril non vorrà assolutamente rinunciare.

Nel frattempo, il rapporto tra Melo e Burak non andrà nella giusta direzione e la tensione tra i due aumenterà. Il ristoratore penserà di risolvere i loro problemi chiedendole la mano. Melo, però, confiderà ad Ayfer che ha deciso di lasciarlo, perché si renderà conto che Burak non è l'uomo dei suoi sogni. La ragazza ingoierà per sbaglio l'anello di fidanzamento e dovrà correre in ospedale. Lì farà la conoscenza di un giovane medico e per entrambi sarà un colpo di fulmine.

Serkan aiuterà Eda a partorire: Love is in the air, trame episodi finali

Le anticipazioni degli ultimi episodi di Love is in the air rivelano che anche la vita sentimentale di Ayfer subirà uno scossone. Accorsa in clinica per stare vicino a Melo, la zia di Eda rischierà di venire investita da un'auto proprio davanti all'ospedale e verrà soccorsa dal dottore Jeng.

Tra i due sarà amore a prima vista. Nel frattempo, Eda e Serkan si metteranno in viaggio verso la loro casa di montagna. Tuttavia, alla paesaggista si romperanno le acque e non riuscirà ad arrivare in tempo in ospedale.

Nell'ultimo episodio, in onda su Canale 5 martedì 5 aprile, dopo alcuni momenti di panico e trambusto, alla fine Eda partorirà sotto un albero con l'aiuto di Serkan.