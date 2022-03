Si fa sempre più complicata la situazione di Bianca in Un Posto al sole, dopo che è stata coinvolta in una pericolosa web challenge. La bimba, per eseguire gli ordini ricevuti via web, ha compiuto un furto al bar Vulcano, che ha spiazzato tutti. Nessuno sospetta che sia stata proprio lei a mettere le mani nella borsa di Silvia e inizierà una caccia al colpevole. Nel frattempo, il ritorno di Angela metterà in crisi Franco, che sembrerà non trovare più quel feeling che lo univa alla moglie. Insomma, oltre a Ornella e Raffaele, anche un'altra coppia di Upas pare essere arrivata al capolinea.

Guai anche per Chiara, ormai nelle mani di Lara, che si è finta sua amica e complice per portarla allo sfinimento e ottenere ciò che vuole con la complicità di Roberto, ovvero la vendita dell'hotel. Nunzio è molto preoccupato per la sua fidanzata, che non sembra avere le forze per uscire dalla dipendenza nella quale è ricaduta proprio a causa della perfidia di Lara. Di seguito, le anticipazioni della puntata di domani in onda su Rai 3 alle 15:55 e su RaiPlay on demand, dove è anche possibile rivedere l'episodio in replica.

Un Posto al sole anticipazioni puntata 5912 di martedì 29 marzo 2022

Nelle nuove puntate di Un posto al sole il ritorno di Angela avrà conseguenze inaspettate. Dopo essere stata lontana da tempo dalla sua famiglia per un'emergenza di lavoro, ecco che riabbraccerà la sua famiglia.

Non sarà però un rientro all'acqua di rose, come confermano le anticipazioni di Upas.

Ricominceranno infatti le discussioni e le incomprensioni tra Franco e Angela, che non riusciranno a trovare un punto di incontro. Boschi sarà ancora arrabbiato per la scelta della moglie di lasciare Napoli e la distanza tra i due diventerà sempre più importante.

Franco e Angela, presi dai loro litigi, non si accorgeranno di cosa sta succedendo a Bianca, finita in una trappola online che la sta tormentando.

Bianca vicinissima a un nuovo guaio

Le nuove anticipazioni di Un Posto al sole raccontano che questa pericolosa web challenge nella quale è finita Bianca la metterà nuovamente nei guai, a causa di un altro ordine che dovrà eseguire.

Ciò che si appresterà a fare avrà delle serie conseguenze.

Intanto, Mariella e Guido indagheranno sul furto al bar Vulcano, convincendosi che il responsabile sia il povero Cotugno. I due gli tenderanno una trappola, senza sapere che la reale colpevole è una persona assolutamente insospettabile come Bianca.

Riccardo e Ornella ai ferri corti, spoiler Upas

Nel nuovo episodio di Un Posto al sole di martedì 29 marzo, ci sarà spazio anche per le incomprensioni tra Riccardo e Ornella, che non sono mai andati d'accordo.

Per l'ennesima volta, Crovi farà di testa sua e non seguirà le indicazioni della dottoressa Bruni. La situazione diventerà presto ingestibile.