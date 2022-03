Arrivano le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 28 marzo al 1° aprile 2022. Gli episodi andranno in onda come sempre su Rai 3 alle ore 20:45 e su RaiPlay on demand e in replica.

I telespettatori saranno felici di rivedere Angela, che torna a Napoli per riabbracciare la sua famiglia. Il suo ritorno, però, non servirà a colmare la distanza che si è creata con Franco. Bianca sarà sempre più coinvolta nella pericolosa web challenge, che l'ha già spinta a rubare dei soldi al Vulcano. Lara e Roberto non avranno nessuno scrupolo nei confronti di Chiara, che verrà protetta da una persona inaspettata.

Si torna a parlare anche di Michele, che pare non aver dimenticato Silvia.

Un Posto al Sole puntate settimana dal 28 marzo al 1° aprile 2022

Ornella e Raffaele sono sempre più in crisi e le tensioni sono all'ordine del giorno. Nelle nuove puntate di Upas al 1° aprile, Viola prova a organizzare una cenetta con l'intento di riportare la pace ma, proprio in quel momento, la bella Bruni ha problemi in ospedale con Riccardo.

Riccardo farà infuriare Ornella facendo come sempre di testa sua e questo non farà altro che aumentare il suo nervosismo. Nel frattempo, la situazione di Bianca si fa sempre più pericolosa.

Angela torna a Napoli e litiga con Franco

Le anticipazioni di Un Posto al Sole della settimana prossima raccontano che Angela tornerà a Napoli.

Dopo un lungo periodo di lontananza da casa, finalmente riabbraccerà Bianca e Franco.

Le cose però non si metteranno bene, visto che Angela e Franco finiranno per litigare e cadere nelle ormai quotidiane incomprensioni.

Intanto, Bianca deve eseguire un'altra prova della web challenge: imbrattare i muri della scuola. Ormai succube, la bimba farà quanto richiesto.

Il suo nervosismo diventerà sempre più evidente e Franco comincerà a capire che c'è qualcosa che non va.

Marina difende Chiara, spoiler Upas

Ci sarà anche un altro ritorno inatteso e molto gradito nelle nuove puntate di Un posto al sole, quello di Michele. Guido sarà al settimo cielo e per un momento si dimenticherà del caos creato dal furto di Bianca al bar Vulcano.

Michele mal sopporterà la presenza di Giancarlo, del quale è evidentemente ancora geloso. Silvia si accorgerà di amare ancora il marito o è davvero una storia finita?

Chiara è finita nella trappola di Lara, che ha finto di assumere sostanze come lei per farsela amica e guadagnare la sua fiducia. Ora può manipolarla come vuole, custode del suo 'piccolo segreto'. Tuttavia, ci sarà una persona che inaspettatamente si prenderà cura della giovane Petrone. Si tratta di Marina, pronta ad affrontare Roberto dopo essere stata messa al corrente delle pressioni fatte su Chiara per costringerla a lasciare l'hotel.