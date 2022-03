Tante novità sono accadute nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne avvenuta domenica 27 marzo negli studi di Cinecittà in Roma. Le anticipazioni del dating show, condotto da Maria De Filippi, in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Ida Platano è uscita con una new entry del trono over. Armando Incarnato, invece, è tornato a scontrarsi con Alessandro Vicinanza.

Uomini e Donne, riprese 27 marzo: Ida Platano è uscita con un nuovo cavaliere

Ieri 27 marzo si è registrata negli studi Elios di Cinecittà in Roma una nuova registrazione di Uomini e Donne, dove sono avvenuti numerose novità con protagonisti le star del trono over e classico.

Le anticipazioni delle riprese riportate sul web annunciano che Ida Platano è stata senz'altro l'indiscussa protagonista. In dettaglio, la parrucchiera di Brescia è uscita in esterna con un nuovo cavaliere, che a quanto sembra ha fatto colpo su di lei. Un nuovo inizio per la donna, che nelle puntate precedenti aveva deciso di chiudere la frequentazione con Alessandro Vicinanza. A quanto trapelato, l'esterna tra Ida e il nuovo cavaliere è andata molto bene, tanto che i due hanno deciso di continuare a vedersi.

Nuovi battibecchi tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza

Nelle riprese di U&D avvenute il 27 marzo, Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza hanno dato vita a nuovi battibecchi. Poi, il cavaliere di Napoli ha deciso di chiudere la conoscenza con Aneta visto che hanno stili di vita incompatibili.

Ma non sono mancate le novità per Incarnato, che ha deciso di tenere due nuove dame, arrivate in studio per fare la sua conoscenza.

Veronica, in esterna con due corteggiatrici

Inoltre, si è parlato dei protagonisti del trono classico dopo che Matteo Ranieri ha deciso di uscire dal programma insieme a Valeria Cardone nel corso della registrazione avvenuta il 26 marzo.

In dettaglio, Veronica ha dimostrato di avere le idee molto chiare su cosa sta cercando. La nuova tronista, infatti, è uscita in esterna con due corteggiatori, con i quali si è trovata molto bene.

Luca Salatino attratto da una nuova corteggiatrice, Soraya e Lilli attonite

Luca Salatino, invece, continua a non avere le idee chiare su quale corteggiatrice scegliere.

Il tronista, infatti, è uscito a cena con Soraya Cerruti all'interno del suo residence. A quanto trapelato, l'esterna sarebbe andata abbastanza bene mentre non è uscito con Lilli, preferendola ad una nuova corteggiatrice. A tal proposito, Luca ha ammesso di essere molto colpito dalla nuova arrivata, dalla quale è attratto anche fisicamente. Una rivelazione, che ha lasciato attonite sia Lilli che Soraya, che si aspettavano di essere ormai arrivate alla resa dei conti.