Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci saranno importanti novità e colpi di scena. Infatti, un nuovo personaggio entrerà nel cast della soap partenopea. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo rivelano che l'attore Alessandro Gruttadauria interpreterà il ruolo del fidanzato di Katia Cammarota. Al momento non è chiaro in che tipo di rapporti sia la coppia, in quanto, la mamma di Nunzio non ha fatto menzione della relazione con Franco e gli altri coinquilini.

Un posto al sole, anticipazioni prossime puntate: il fidanzato di Katia arriva a Napoli

Inaspettatamente, un nuovo personaggio entrerà nel cast di Un posto al sole. Infatti, a breve, i telespettatori potranno vedere in televisione il fidanzato di Katia. Cammarota è tornata a Napoli da poche settimane e ha spiegato al suo ex marito di volere trascorrere un po' di tempo in città per stare vicina a suo figlio Nunzio. Nel corso degli episodi già andati in onda in televisione, l'ex moglie di Franco non ha parlato della sua situazione sentimentale, non rivelando nulla sulla sua vita privata. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, invece, ci sarà un colpo di scena, perché il fidanzato di Katia arriverà nel capoluogo campano.

Un posto al sole, prossimi episodi: Katia rivede il suo fidanzato

Cosa accadrà quando Katia rivedrà il suo fidanzato, arrivato a Napoli per incontrarla? Al momento, le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea trapelate in rete non rivelano cosa accadrà durante il faccia a faccia fra i due innamorati. Inoltre, le indiscrezioni diffuse, al momento, non indicano in che tipo di rapporti sia rimasta la coppia dopo la partenza di Katia dalla Sicilia.

Infatti, Cammarota è arrivata in città da qualche settimana e, nelle puntate di Un posto al sole andate in onda sul piccolo schermo, la mamma di Nunzio non ha mai fatto una chiamata al suo compagno, pertanto, è ipotizzabile che la coppia abbia problemi. Come mai Katia non ha informato Franco della sua relazione?

Un posto al sole, prossime puntate: Franco riceve una brutta notizia, Katia vive con l'ex marito

Nelle prossime puntate, inoltre, Katia continuerà a vivere nell'appartamento insieme a Franco. Le anticipazioni rivelano inoltre che Boschi riceverà una notizia spiacevole. Al momento, non è chiaro se la sgradita news che il papà di Bianca riceverà riguarderà sua moglie Angela. Infatti, l'assenza di Poggi sarebbe dovuta durare solamente poche settimane, ma potrebbe protrarsi più a lungo in Sicilia. A quel punto cosa accadrà fra Franco e Katia? Ci sarà un riavvicinamento fra i due ex coniugi, oppure Cammarota continuerà la sua relazione con il compagno arrivato a Napoli? Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole per scoprire cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini.