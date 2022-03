L'attesa per i fan di Un posto al sole è terminata, lunedì 21 marzo Ilenia Lazzarin tornerà ufficialmente a vestire i panni di Viola Bruni. La figlia di Ornella rientrerà in pianta stabile nella soap opera partenopea e si riprenderà anche il posto nella sigla. Le sue vicende ripartiranno dal punto esatto in cui gli spettatori l'avevano lasciata un anno e mezzo fa, con il suo matrimonio che procede dopo la crisi dovuta al bacio tra Eugenio e Susanna.

Le anticipazioni rivelano, inoltre, che la ragazza farà visita a Raffaele e sua moglie, in un momento estremamente difficile per i suoi genitori.

Anticipazioni Un posto al sole dal 21 al 25 marzo: Viola fa visita a sua madre

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 21 al 25 marzo, Viola farà ritorno a Napoli. Quest'ultima mancava da Palazzo Palladini da un anno mezzo, salvo la brevissima parentesi natalizia che non ha aggiunto nulla al suo racconto. Non risulta chiaro se la donna farà visita a sua madre dopo aver scoperto qualcosa, ma sta di fatto che non troverà una situazione propriamente serena. Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) stanno infatti attraversando una delle peggiori crisi della loro vita matrimoniale.

Upas, trame 21-25 marzo: Viola ed Eugenio in cerca di serenità

Le nuove vicende di Viola ripartiranno dalla riappacificazione tra lei ed Eugenio (Paolo Romano).

I due avevano dovuto affrontare una profonda crisi dopo che Nicotera e Susanna (Agnese Lorenzini) si erano scambiati un bacio. È decisamente poco probabile che si torni sull'infatuazione della ragazza di Niko (Luca Turco) per il magistrato, ma tale vicenda non potrà essere ignorata. Risulterà, quindi, interessante vedere le interazioni tra i personaggi coinvolti nella storyline del matrimonio fallito.

Almeno inizialmente, Viola si troverà alle prese con una classica routine matrimoniale. La narrazione svelerà che, in questo periodo in cui non si è vista, la giovane Bruni ha vissuto in modo sereno. Le nuove puntate mostreranno la donna intenta a fare spola tra casa sua e quella di sua mamma e a badare al piccolo Antonio.

Un posto al sole, anticipazioni 2022: per Viola in arrivo un colpo di scena

La vita tranquilla di Viola sarà, però, destinata presto a terminare. Ilenia Lazzarin, senza fare alcuno spoiler, ha avvisato che ci saranno sicuramente dei colpi di scena.

Al momento non ci sono elementi per capire cosa potrà accadere, ma ci sono due interessanti indizi da valutare: il primo è che la donna sarà impegnata nel "lavoro" di mamma. Questo potrebbe indicare che la donna è ancora alla ricerca di un un impiego fornendo un primo spunto per le nuove trame. L'altro riguarda Eugenio e più per la precisione Paolo Romano. L'attore, che dà il volto al magistrato Nicotera, sarà infatti presente nelle prossime puntate ma, a differenza della sua compagna di scena, non diventerà parte integrante del cast.

Quindi in qualche modo si dovrà giustificare un suo allontanamento. Si ricorrerà al lavoro quindi o si troveranno altre soluzioni più drammatiche? Non resta che attendere per capire che direzione prenderanno le trame.