Nel post-puntata del GFVip, in onda giovedì 10 marzo, Barù è finito al centro delle polemiche. Nel dettaglio, Lulù Selassié e Delia Duran hanno sparato al zero sul coinquilino per avere espresso dei giudizi poco carini su Jessica Selassié. In particolare, la sorella di Jessica ha sostenuto che il food blogger non meritava di essere il quarto finalista.

L'accaduto

Durante la semifinale, Signorini ha mandato in onda una clip riguardante Barù. Il diretto interessato in confessionale si è scagliato contro le sorelle Selassié. Secondo il food blogger toscano non ha alcun senso dire che sono delle principesse.

Inoltre, il nobile ha accusato Jessica di emanare un cattivo odore per via della scarsa igiene personale.

Non contento, Barù ha tirato in ballo anche Lulù. Nei confronti della 23enne, il gieffino ha sostenuto che sia una ragazza capricciosa.

Lo sfogo di Lulù

Nel vedere la sorella in lacrime, Lulù ha perso la pazienza. La diretta interessata parlando con Delia Duran ha sparato a zero su Barù: "Non si meritava di andare in finale". Secondo la 23enne, il coinquilino ha capito che lei, Jessica e Delia sono delle persone forti quindi le teme. Per la principessa, il pubblico non avrebbe mai dovuto premiare Barù contro Sophie Codegoni: "Ha detto cose brutte su tutti". A detta di Lulù, il coinquilino avrebbe messo in atto una strategia contro di loro.

Ripensando alle parole pronunciate sulla sorella maggiore, la principessa ha sbottato: "Come ti permetti? Fai piangere una donna così? Follia". Poi, la gieffina ha rincarato la dose nei confronti del coinquilino: "Senza parole, si è approfittato dell'affetto di mia sorella".

Infine, Lulù ha tagliato corto: "Lui puzza, non mia sorella...

Che schifo di uomo, una cosa orribile".

Il commento di Delia

A fare eco alle dichiarazioni di Lulù ci ha pensato Delia Duran. La modella sudamericana si è complimentata con il compagno Alex Belli: l'ex gieffino è stato protagonista di uno scontro con Barù e ha spezzato una lancia a favore di Jessica Selassié.

Delia ha precisato che Barù accusa Jessica di essere una stratega, quando in realtà lo è lui.

Secondo la modella, un uomo non dovrebbe mai far piangere una donna né in amicizia né in amore: "È come una vendetta alla fine, l'ha detto anche lui". Duran ha fatto notare che Jessica si è anche scusata per avere dato dello stratega al coinquilino, ma lui ha continuato a esprimere giudizi negativi.

In merito alla questione della presunta scarsa igiene di Jessica, Lulù ha confermato che una volta Barù ha accusato la principessa di emanare un cattivo odore dicendoglielo proprio in faccia.