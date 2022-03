Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 14 al 18 marzo, verrà dato ampio spazio alla crisi sentimentale tra Raffaele e Ornella. I due litigheranno, a causa di Patrizio, ma è solo in seguito che la situazione finirà per precipitare irrimediabilmente. Le anticipazioni rivelano infatti che Raffaele deciderà di recarsi al Vulcano per partecipare al corso di sommelier, dove troverà il supporto della mamma di Samuel. Elvira sarà molto comprensiva con l'uomo ed ascolterà il suo sfogo, offrendogli del buon vino. A fine serata, però, Raf deciderà di accompagnare la donna a casa sua ed i due si troveranno a condividere un momento di estrema vicinanza.

Un posto al sole, anticipazioni dal 14 al 18 marzo: Raffaele litiga con sua moglie

La volontà di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) di lasciare Napoli, sarà alla base della lite tra Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele (Patrizio Rispo). Quest'ultimo infatti si opporrà fermamente alla decisione del figlio mentre la moglie, più saggiamente, lo inviterà a rispettare la scelta del giovane chef. Raf non sentirà ragioni e chiuderà la discussione bruscamente, andandosene a letto e lasciando la sua compagna profondamente amareggiata. La sera seguente l'uomo, ancora scosso e dispiaciuto da quanto accaduto, si recherà al corso per sommelier ed è qui che incontrerà Elvira (Giusi Cataldo). La donna si renderà conto che l'uomo è giù di morale e deciderà di offrirgli un buon bicchiere di vino e di ascoltare il suo sfogo.

Upas, trame 14-18 marzo: Elvira fa compagnia a Raffaele

Raffaele, evidentemente, non attendeva altro. Complice forse qualche bicchiere di troppo, l'uomo si rivelerà un fiume in piena ed inizierà a confidare ad Elvira tutte le sue ansie e le sue preoccupazioni, per l'imminente partenza del figlio. La mamma di Samuel riuscirà a trovare le parole giuste per confortarlo e, così, la serata si avvierà a concludersi in modo sereno.

A questo punto però accadrà qualcosa che avrà un forte impatto sugli eventi futuri. Raffaele, infatti, si offrirà di accompagnare l'affascinante sommelier a casa sua, dando inizio ad una serie di eventi incontrollabili.

Un posto al sole, puntate dal 14 al 18 marzo: Ornella scopre che il marito non è rientrato a casa

Raffaele ed Elvira, arrivati dinanzi al portone, vivranno un momento di forte intimità.

I due si sentiranno attratti e finiranno per avvicinarsi. Le anticipazioni non rivelano altro, ma una foto promozionale, rilasciata in queste ore, li mostra abbracciati. Difficile capire se i due si fermeranno ad uno sguardo, si baceranno o se addirittura andranno oltre. Le anticipazioni purtroppo non lo rivelano, ma danno due indizi molto interessanti che non piaceranno ai sostenitori di Raf e Ornella. A quanto pare infatti l'uomo verrà assalito sai sensi di colpa per quanto successo, a segno che effettivamente qualcosa sia avvenuto ma c'è anche un altro dettaglio forse anche più interessante. Ornella, rientrata dal lavoro in ospedale, si renderà conto che il marito non è rientrato. La donna si renderà conto che la cena non è sul tavolo, il che potrebbe suggerire, ragionevolmente, che sia tarda sera.

Considerato il lavoro della dottoressa Bruni, la donna potrebbe però essere rincasata al mattino, dopo una notte in ospedale, e se così fosse, questo indicherebbe che Raf ha passato la notte fuori casa, complicando ancor di più la sua posizione.