Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 4 all'8 aprile 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Nunzio che si ritroverà ai ferri corti con Roberto Ferri e Franco. Spazio poi alla crisi tra Angela e Franco, che raggiungerà vette altissime quando la donna prenderà una decisione del tutto inaspettata sul suo lavoro.

Intanto Clara sembra non essere sincera al 100% e potrebbe celare qualche segreto nascosto che non ha ancora rivelato.

Nunzio furioso con Ferri e Franco: anticipazioni Un posto al sole all'8 aprile

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole previste dal 4 all'8 aprile 2022, rivelano che Nunzio sarà a dir poco amareggiato dopo aver scoperto che Chiara è ricaduta di nuovo nel tunnel della dipendenza.

Il ragazzo si ritroverà ai ferri corti sia con Roberto Ferri che con Franco, ritenendo entrambi responsabili di quello che sta accadendo alla ragazza.

Come se non bastasse, Nunzio prenderà una drastica decisione: vuole andare via dalla Terrazza, ma Giulia proverà in tutti i modi a farlo ragionare e ad evitare che possa agire ancora una volta di impulso e in maniera istintiva.

In attesa di scoprire cosa succederà, la situazione tra Angela e Franco non sarà affatto delle migliori.

Le anticipazioni di Un posto al sole, fino al prossimo 8 aprile 2022, rivelano che i due vivranno in un clima di forte tensione e ormai è evidente che il loro rapporto non è più idilliaco come un tempo.

Angela e Franco in forte crisi e lei se ne va di nuovo

Intanto la piccola Bianca, dopo i problemi a scuola, si ritroverà come supplente Viola, che riuscirà a farle ritrovare un po' di serenità.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame della soap opera di Rai 3, rivelano che Angela spiazzerà tutti nel momento in cui annuncerà di essere in procinto di andare via di nuovo.

La donna ha scelto di lasciare Napoli per l'ennesima volta, scatenando la rabbia del marito Franco che, alla luce della grave situazione familiare che stanno vivendo, non è per niente d'accordo con questa scelta della donna.

La nuova partenza di Angela e il conseguente distacco da Bianca, rischia di rimettere in crisi la bambina, la quale potrebbe precipitare di nuovo nel tunnel di quella web challenge, che poteva rivelarsi fatale.

Clara nasconderebbe qualcosa: trame Un posto al sole 4-8 aprile

Occhi puntati anche su Clara: le trame di Un posto al sole rivelano che la donna sembrerà non essere sincera al 100%.

Sembra quasi che Clara stia nascondendo qualcosa e che fino a questo momento non abbia avuto il coraggio di confessare quello che sarebbe il suo segreto.

Intanto Alberto si preparerà a fare un incontro a dir poco sconvolgente con Marika mentre Giancarlo sarà geloso del ritorno in città di Michele, che potrebbe rimettere in crisi il suo rapporto con Silvia.