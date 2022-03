Quando mancano poco più di 24 ore alla messa in onda della puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta di Matteo, sul web si rincorrono alcune voci sulla corteggiatrice che Ranieri ha rifiutato. Visto il grande riscontro di pubblico che ha avuto in questi mesi, non è da escludere che Federica Aversano venga promossa al ruolo di tronista della prossima stagione del dating-show. La ragazza, intanto, ha punzecchiato il ligure con un post Instagram che poco dopo ha cancellato: potrebbe esserci lo zampino della redazione dietro a questo ripensamento.

Il possibile ritorno nel cast di Uomini e Donne

Tra giovedì 31 marzo e venerdì 1° aprile, andrà in onda la scelta di Matteo Ranieri. Sabato scorso, infatti, il ragazzo ha preso una decisione definitiva tra Valeria e Federica, spiazzando il pubblico di Uomini e Donne preferendo la prima.

Tra le anticipazioni che sono trapelate dalle riprese di questo importante appuntamento con il dating-show, spiccano quelle riguardanti la corteggiatrice che è stata rifiutata: Aversano, infatti, si è resa protagonista di vari momenti degni di nota, da alcuni di tensione ad altri che riguardano il suo futuro televisivo.

Prima di lasciare lo studio in seguito al no del tronista che ha cercato di conquistare per oltre quattro mesi, la napoletana ha discusso con Tina Cipollari, che l'ha accusata di fare la vittima e di non aver voluto vedere l'interesse che Matteo aveva da sempre per la sua "antagonista".

Il no al cavaliere di Uomini e Donne

Federica, poi, è stata richiamata in studio da Alessandro Vicinanza: l'ex di Ida Platano, infatti, ha chiesto alla ragazza di rimanere nel programma per iniziare una conoscenza, ma lei ha rifiutato.

Il percorso di Aversano a Uomini e Donne, però, potrebbe non essere finito del tutto. Voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che la chiacchierata corteggiatrice sarebbe in cima alla lista delle preferenze della redazione per la prossima stagione del dating-show.

Visto che tra un paio di mesi il programma di Maria De Filippi andrà in vacanza per tutta l'estate, c'è chi ipotizza che tra i protagonisti dell'edizione 2022/2023 potrebbe esserci anche la napoletana che Matteo Ranieri non ha scelto.

Ci sarebbero ottime probabilità, dunque, che Federica torni nel cast del format Mediaset dalla porta principale: la giovane potrebbe essere una nuova tronista a partire da settembre, quando cominceranno le registrazioni della prossima stagione tv.

Il gesto social dopo il rifiuto a Uomini e Donne

Se Federica avrà davvero la stessa possibilità che è stata data a Matteo dopo la scelta (diventare tronista dopo un breve periodo da corteggiatrice), è presto per dirlo: i nomi dei prossimi protagonisti della versione giovani di Uomini e Donne, non saranno svelati prima della fine di agosto, quando riprenderanno le registrazioni dopo stop estivo.

La ragazza, intanto, continua a far parlare di sé anche dopo aver lasciato il programma da single.

Al termine della puntata in cui Ranieri le ha preferito Valeria, Aversano si è sfogata sui social con il seguente messaggio: "Una mia amica, tempo fa, mi ricordava un mio talento. Le doti sono doti. Lo ... con eleganza è il mio cavallo di battaglia".

Questa frecciatina, neppure troppo velata a Matteo, è stata pubblicata su Instagram ma rimossa dopo qualche ora. I fan del dating-show sono certi che sarebbe stata la redazione a convincere Federica ad eliminare quella storia perché la scelta non era ancora andata in onda e per regolamento nessuno dei protagonisti può fare spoiler su quello che accade nel corso delle riprese in studio.