Caratterizzata da una trama sempre più avvincente, la soap Il Paradiso delle Signore sta appassionando tanti telespettatori di Rai1. Dopo aver raggiunto il 20% di share, la produzione ha confermato la messa in onda della settima stagione. Prima di iniziare con le riprese del nuovo ciclo, previste tra qualche settimana, lo scorso 29 marzo, i protagonisti sono stati ospiti al Bari Film Festival. Ad annunciare la cerimonia è stato Emanuel Caserio che insieme alle colleghe Francesca Del Fà e Grace Ambrose, ha pubblicato sui social l'arrivo a Bari per la partecipazione a quest'importante evento.

Il cast de Il Paradiso delle Signore ospite a Bari

In vista del gran finale di stagione, previsto per il 29 aprile 2022, gli attori de Il Paradiso delle Signore si stanno godendo questo momento di pausa, prima di iniziare con le riprese della settima stagione. Nel pomeriggio di martedì 29 marzo 2022, alcuni dei protagonisti si sono recati a Bari, per partecipare ad un Festival di fama internazionale. Oltre che Emanuel Caserio, che nella fiction veste i panni di Salvatore Amato, erano presenti anche Alessandro Tersigni Vittorio Conti, Gaia Bavaro (Gemma Zanatta), Grace Ambrose (Stefania Colombo) e Francesca del Fà (Irene Cipriani).

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Marco lascia Gemma

Prima di scoprire cosa accadrà nel finale della sesta stagione, le anticipazioni confermano che nei prossimi episodi non mancheranno le sorprese.

I riflettori saranno puntati sulla famiglia Colombo: Gemma riceverà due di picche dal fidanzato.

Tutto avrà inizio quando Adelaide, senza consultare il nipote, invierà un invito a Veronica ed Ezio, al fine di ufficializzare il rapporto tra Gemma e Marco. Quest'ultimo nel frattempo non farà altro che pensare alla collega. Dispiaciuto per essersi allontanato da Stefania, il giovane di Sant'Erasmo cercherà in tutti i modi di convincerla a tornare in redazione.

Dopo aver ammesso a se stesso i sentimenti che prova nei confronti di Colombo, il nipote della contessa deciderà di lasciare la fidanzata. Il rapporto tra Marco e Stefania non sarà l'unico a essere interrotto. Stando alle anticipazioni sembrerebbe che nei prossimi episodi, anche Ludovica e Marcello affronteranno un periodo di crisi.

Questa volta però non sarà soltanto la presenza di Flavia: Torrebruna riuscirà a fare breccia nel cuore della contessina. Come se non bastasse, Brancia Senior cercherà in tutti i modi di spingere la figlia tra le braccia di Torrebruna, dopo aver confessato di essere stata lasciata dal marito. La condizione finanziaria della famiglia Brancia sarà molto preoccupante.