Nella settimana da lunedì 4 a venerdì 8 aprile ci saranno novità e colpi di scena per i protagonisti di Un posto al sole. A tal proposito, dopo il suo rientro a Napoli, Angela deciderà di tornare in Sicilia, creando malcontento in Franco. Nel frattempo, i coniugi Boschi saranno presi dai loro problemi coniugali e non si renderanno conto di quanto sta accadendo nella vita di Bianca. Fabrizio, invece, tornerà da Milano e darà una notizia inaspettata a Marina.

Un posto al sole, anticipazioni all'8/4: Angela torna in Sicilia e Franco è contrario

Angela ha sempre avuto ambizioni lavorative e ha cercato di destreggiarsi fra famiglia e l'attività professionale.

Qualche mese fa, la giovane Poggi si era trasferita in Sicilia, creando malcontento in famiglia. Infatti, Franco non ha appoggiato la scelta di sua moglie di andare in trasferta per un periodo lungo. Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Angela tornerà a Napoli e la sua permanenza nel capoluogo campano durerà molto poco. A tal proposito, la figlia di Giulia, al momento, non è ancora apparsa nelle puntate della fiction ma, fra qualche giorno, la mamma di Bianca rientrerà in città. Le anticipazioni della soap rivelano che, però, il rientro di Angela sarà breve, perché la moglie di Franco tornerà in Sicilia. A quel punto, Boschi sarà contrario ed esprimerà nuovamente il suo disappunto.

Un posto al sole, puntate all'8/4: Angela e Franco ignorano i problemi di Bianca

Nel frattempo, durante la breve permanenza in città, Angela non si accorgerà di quanto è accaduto nella vita di sua figlia. Infatti, i coniugi Boschi non si renderanno conto che la loro bambina ha iniziato a partecipare ad una pericolosa challenge, che la sta portando a commettere anche dei crimini, infrangendo la legge.

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, la nipotina di Renato ha ricevuto ordini, tramite cellulare, da un losco individuo che le ha intimato di rubare dei soldi e imbrattare il muro della scuola. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo dal 4 all'8 aprile, Angela e Franco saranno presi dai loro problemi coniugali e non riusciranno ad accorgersi del dramma in cui è finita Bianca.

Un posto al sole, episodi all'8/4: Fabrizio torna e ha una notizia per Marina

Inoltre, durante le puntate della soap partenopea, Fabrizio tornerà a Napoli. L'imprenditore rientrerà da Milano e si ricongiungerà con Marina. Le anticipazioni rivelano che Rosato darà una notizia inaspettata a Giordano. Purtroppo, però, le indiscrezioni trapelate non rivelano di che tipo di news si tratti e se sia qualcosa di positivo o negativo. Non resta che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole, per scoprire come proseguiranno le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.