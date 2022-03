C'è grande attesa per il ritorno di Nero a metà. La fiction Rai di successo con protagonista Claudio Amendola è arrivata alla terza stagione e il debutto delle nuove puntate avverrà nella serata di lunedì 4 aprile. Nel primo episodio ci sarà un giallo da risolvere, che riguarderà da vicino Guerrieri e sua figlia. Infatti, Clara, la prima moglie di Carlo, scomparirà nel nulla e l'ispettore e sua figlia inizieranno a fare ipotesi su quanto possa essere accaduto alla donna. A quel punto, il medico legale e suo padre avranno opinioni divergenti su cosa sia potuto succedere alla donna.

Nero a metà, anticipazioni 4 aprile: Carlo e Alba si occupano della scomparsa di Clara

Nella serata del 4 aprile tornerà sul piccolo schermo Nero a metà. La fiction di Rai 1 sarà composta, come di consueto, da dodici episodi, divisi in sei prime serate. Per il debutto della terza stagione ci sarà un caso da risolvere che riguarderà da vicino l'ispettore Guerrieri. Infatti, Clara scomparirà. A tal proposito, la prima moglie di Carlo svanirà nel nulla e Alba e suo padre inizieranno a cercare indizi per capire cosa sia accaduto alla donna.

Nero a metà, puntata 4 aprile: Alba e Carlo hanno opinioni diverse sulla scomparsa di Clara

Alba e Carlo si troveranno a seguire un caso che li riguarderà da vicino.

Infatti, il giallo legato a Clara, prima moglie dell'ispettore Guerrieri darà del filo da torcere a padre e figlia. A tal proposito, nella serata di lunedì 4 aprile, verranno svelati dettagli su quanto accaduto alla donna. In particolar modo, il giorno della scomparsa di Clara coinciderà con il primo giorno di arresti domiciliari.

Infatti, la prima moglie di Carlo avrebbe dovuto scontare la sua pena nella giornata in cui non ci sono state più notizie sul suo conto. Alba e suo padre, pertanto, cercheranno indizi che possano chiarire meglio la situazione.

Nero a metà, episodi 4 aprile: Alba pensa a un sequestro, Carlo pensa che Clara sia fuggita

Durante le indagini, emergerà un particolare che potrebbe aprire diversi scenari.

Infatti, le anticipazioni di Nero a metà di lunedì 4 aprile rivelano che Clara, prima di scomparire, è salita su un'automobile guidata da uno sconosciuto. A quel punto, Alba ipotizzerà che la donna sia stata rapita da un losco individuo, la cui identità non è stata ancora scoperta. Carlo, invece, sarà di un'opinione diversa e non crederà alla buona fede della sua ex moglie. A tal proposito, l'ispettore Guerrieri riterrà che Clara abbia deciso di fare una fuga volontaria, proprio nel primo giorno in cui avrebbe dovuto iniziare gli arresti domiciliari. Non resta che attendere la prima puntata di Nero a metà, per scoprire cosa sarà accaduto alla prima moglie dell'ispettore.