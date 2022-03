Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste nella settimana 21-25 marzo 2022, rivelano che ci sarà un gradito ritorno in scena.

Gli spettatori e fan della storica soap opera di Rai 3, avranno modo di rivedere nuovamente in azione la giovane Ilenia Lazzarin, alias Viola.

La figlia di Ornella rimetterà piede a Napoli dopo un lungo periodo di assenza e riapproderà in città proprio nel momento in cui sua madre sarà in forte crisi con Raffaele.

Anticipazioni Un posto al sole 21-25 marzo 2022: il ritorno di Viola

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse nel corso della settimana 21-25 marzo 2022, rivelano che ci sarà l'atteso ritorno in scena di Viola.

La donna, dopo un periodo in cui è stata assente sul set della soap opera dell'access prime time di Rai 3, è tornata a prendere parte alle riprese dei nuovi episodi che il pubblico avrà modo di vedere in tv dal prossimo lunedì 21 marzo.

Cosa succederà in queste nuove puntate con protagonista Viola? L'attrice in una recente intervista ha fornito un po' di anticipazioni in merito a questo ritorno, ammettendo che in un primo momento sarà tutto "abbastanza tranquillo".

Il matrimonio tra Viola e il magistrato Eugenio Nicotera procede nel migliore dei modi, dopo la crisi che i due hanno vissuto in seguito al bacio che c'è stato tra l'uomo e Susanna.

Viola ritorna mentre Ornella è in crisi con Raffaele

Viola, in queste nuove puntate di Un posto al sole previste su Rai 3 sarà ancora molto presa dal suo bambino: seguirà il piccolo Antonio in tutte le fasi della sua crescita e si ritroverà a fare da spola tra casa sua e quella della sua famiglia di origine, con mamma Ornella e suo marito Raffaele Giordano.

Un ritorno che non passerà inosservato quello di Viola, dato che la ragazza rimetterà piede in città in un momento particolarmente delicato della vita di sua mamma.

Le anticipazioni di Un posto al sole, infatti, rivelano che Ornella e Raffaele si ritroveranno ad affrontare un periodo di profonda crisi che metterà a durissima prova il loro matrimonio, al punto da poterli condurre anche all'addio definitivo.

Presto colpi di scena dopo il ritorno di Viola nel cast di Un posto al sole

L'arrivo di Viola assieme al suo bambino, riuscirà ad evitare il peggio e farà in modo che tra i due coniugi possa ritornare di nuovo il sereno dopo la bufera che hanno vissuto?

In attesa di scoprirlo, l'attrice che veste i panni di Viola nella soap Un posto al sole, ha ammesso che col passare delle settimane ci saranno anche dei risvolti inattesi legati al suo personaggio.

"Sicuramente, in futuro, ci saranno dei colpi di scena che la vedranno protagonista", ha svelato l'attrice Ilenia Lazzarin.