Nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip sono successi vari colpi di scena, a partire dall'eliminazione di Soleil Sorge. Una cosa che ha fatto infuriare la sua grande amica Dayane Mello che, sui social, ha accusato la produzione di aver bloccato le votazioni durante il televoto flash. La modella brasiliana, ci è andata giù pesante nel momento in cui ha sostenuto come tutto sia una truffa e che il Gf Vip già conosca il nome del vincitore. In buona sostanza, ha accusato la produzione del reality di prendere in giro il pubblico. Non contenta, Mello ne ha avute da dire anche su Alex Belli.

Soleil eliminata, Dayane Mello se la prende con la produzione del Gf Vip

Nell'ultima diretta del Gf Vip del 7 marzo, il pubblico ha assistito ad una doppia eliminazione. Quella di Miriana Trevisan prima e quella di Soleil Sorge sul finire della puntata. La 27enne italomaricana è finita al tel voto flash insieme a Davide Silvestri. Chi vinceva andava in finale, chi perdeva veniva eliminato. Ed ecco arrivare la doccia fredda per i fan di Soleil. Essendo stata la meno votata e Soleil ha dovuto abbandnare la casa del Gf Vip. Qualcosa però, pare non aver funzionato nelle votazioni, così almeno è quello che sostiene Dayane Mello, ex gieffina e grande amica di Soleil. La modella brasiliana, attraverso delle dirette Instagram, si è scagliata contro la produzione del reality e non le ha certo mandare a dire.

Dayane Mello furiosa con il Gf Vip: 'È una truffa, sanno già il vincitore'

In sostanza, Dayane ha insinuato che la produzione del Gf Vip abbia voluto favorire Davide, bloccando la possibilità di votare Soleil. Un'accusa pesante quella della modella brasiliana che, nel suo sfogo, ha pure dichiarato: "Sono delle truffe, ma sì ragazzi certo che dico che è una truffa.

Perché assolutamente tutto il Brasile stava votando per me e che strano il televoto flash era sempre bloccato in questa maniera da un momento all’altro". Non solo, in preda alla rabbia, Dayane si è rivolta così ai suoi follower: "Ragazzi sappiamo il vincitore, loro lo sanno già il vincitore". Accuse pesantissime quelle dell'ex gieffina che, forse in momento di rabbia e delusione per l'uscita della sua amica Soleil, ha un po' esagerato.

Dayane Mello è una furia e se la prende pure con Alex Belli: 'C...'

Come un fiume in piena, Dayane Mello non ha perso occasione neppure per dire la sua su Alex Belli, tornato nella casa del Gf Vip nell'ultima diretta, per avere un confronto con Soleil. Commentando proprio l'ingresso dell'attore nella casa, la modella sui social ha dichiarato: "Non mi piace quest'uomo". Non solo, mentre andava in onda il confronto tra la sua amica Soleil e Belli, la modella è sbottata contro Alex dandogli del "c..." e non solo. Ha usato epiteti che fanno ben capire il pensiero che Dayane ha su di lui. In buona sostanza, Mello ha difeso a spada tratta la sua amica Soleil.