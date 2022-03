Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, la fortunata soap opera dell'access prime time di Rai 3.

Al centro delle nuove trame della soap ci saranno le vicende della coppia composta da Raffaele e Ornella, i quali si ritroveranno sempre più ai ferri corti e vicini ad una profonda crisi. Spazio poi al ritorno in scena di Marina Giordano, la cui presenza potrebbe creare non pochi problemi a Ferri e Lara.

Ornella e Raffaele in profonda crisi: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole rivelano che tra Raffaele e Ornella la situazione diventerà sempre più tesa e problematica.

I due saranno sul "piede di guerra", complici alcuni dissidi che hanno avuto nel corso dell'ultimo periodo legati alla gestione dei loro figli.

Per questo motivo, quasi senza accorgersene, i due si sono allontanati sempre più l'uno dall'altro e questa situazione potrebbe avere delle conseguenze letali nel loro rapporto.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Raffaele prenderà una drastica decisione che potrebbe mutare per sempre le sorti del suo rapporto con Ornella.

E, a questo punto, non è escluso che alla luce di questa crisi che sta vivendo con sua moglie e complici i continui litigi che stanno avendo in casa, Raffaele potrebbe chiedere alla donna di prendere due strade differenti.

Raffaele potrebbe chiudere il matrimonio con Ornella nei nuovi episodi di Upas

Insomma, il colpo di scena delle prossime puntate di Un posto al sole, potrebbe essere la separazione della coppia Ornella-Raffaele

Il portiere di Palazzo Palladini chiederà alla dottoressa di chiudere il loro matrimonio in maniera definitiva?

Un'ipotesi che non va esclusa e scartata, alla luce di questa profonda crisi che li sta mettendo a durissima prova.

In attesa di scoprire quale sarà l'evolversi del rapporto tra Ornella e Raffaele, le nuove trame di Un posto al sole rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Marina Giordano.

Marina ritorna e potrebbe scombussolare Ferri nelle prossime puntate di Upas

La temuta signora Giordano ricomparirà dopo un lungo periodo di assenza, in cui si era allontanata per stare al fianco di suo marito Fabrizio.

Il ritorno di Marina, in queste nuove puntate primaverili della soap opera in onda su Rai 3, potrebbero dare il via a nuovi intrighi e misteri, che sicuramente non passerebbero inosservati.

Non si esclude, infatti, che Roberto Ferri possa cadere di nuovo nella "trappola" di Marina. Dopo aver provato a liberarsi di lei, Ferri potrebbe ritrovarsi di nuovo a mettere in discussione il suo legame con Lara, per colpa proprio della sua amata Marina Giordano, da sempre suo punto debole.