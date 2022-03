Una Vita torna con un nuovo appuntamento settimanale, regalando ai telespettatori un nuovo mistero da risolvere. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 7 a venerdì 11 marzo su Canale 5, Marcos riceverà l’esito dell’autopsia di Felicia e scoprirà che la sua amata è stata avvelenata. Questo significherà che l’omicidio della defunta Pasamar sarà al centro dell’attenzione. Una persona, però, sarà molto interessata a impossessarsi del referto che don Bacigalupe ha ricevuto. Si tratta di Soledad, l’attuale partner del padre di Anabel. Ampio spazio sarà dato anche al nuovo personaggio che arriverà ad Acacias per frequentare la facoltà di Medicina.

Si tratta di Ignacio, nipote di Bellita. Antonito riceverà un'importante missione e dovrà trasferirsi in Marocco, ma Lolita andrà su tutte le furie perché non vuole lasciare il suo quartiere.

Anticipazioni italiane Una Vita: Anabel sorprende Marcos e Soledad in atteggiamenti discutibili

Jaime e José tenteranno in tutti i modi di convincere Bellita a pubblicare il suo primo romanzo, ma il gesto della donna li lascerà senza parole: sarà proprio Jaime a firmare il nuovo volume. Marcos, volendo trascorrere un po’ di tempo da solo con Soledad, inventerà una scusa plausibile ad Anabel. Dopo aver discusso pesantemente con Sabina, la figlia di Marcos rientrerà a casa in largo anticipo e li sorprenderà in atteggiamenti inequivocabili.

Per tenere ancora nascosta la sua relazione con Marcos, Soledad fingerà di avere problemi respiratori. La ragazza abboccherà alla sua messinscena? Sabina, intanto, si metterà alla ricerca di una cameriera molto bella e talentuosa, di nazionalità italiana, per guarire il cuore affranto di Miguel. Al momento della presentazione, il ragazzo resterà folgorato dalla bellezza di Daniela e tra i due sembrerà nascere subito un’intesa.

Così deciderà di inaugurare il ristorante Nuovo Secolo, ma dovrà fare a meno di Robert, perché intrattenuto da imprecisate faccende fuori città.

Ignacio arriva ad Acacias

Dopo essersi messa d’accordo con Aurelio, Genoveva farà sapere a Marco di essere interessata a diventare sua socia in affari. Don Bacigalupe, però, chiederà un po’ di tempo per riflettere.

Nel frattempo, il quartiere Acacias accoglierà un giovanotto che si fa chiamare Ignacio. Quest’ultimo si presenterà a tutti come il nipote di Bellita. La donna apparirà molto sconvolta dalla sua apparizione e perderà i sensi. Marcos riceverà l’esito dell’autopsia della defunta Felicia e farà una sconvolgente scoperta: qualcuno ha avvelenato la sua amata.

Una Vita trame puntate dal 7 all'11 marzo: Liberto si scontra con Genoveva

Nelle prossime puntate della soap iberica Una Vita scopriremo che il giovane Ignacio è il nipote che Bellita non aveva mia visto in vita sua. Ignacio racconterà alla cantante e ad Alodia un po’ di sé e del vero motivo che lo hanno condotto ad Acacias. Le due donne resteranno molto affascinante quando scopriranno che il giovanotto si è iscritto alla facoltà di Medicina.

Marcos continuerà a soffrire in silenzio per la perdita della sua amatissima Felicia e non dirà a nessuno che è morta per avvelenamento. Soledad si accorgerà che c’è qualcosa che affligge don Bacigalupe e quando si troverà sola in casa, rovisterà tra le cose personali dell’uomo. Una volta trovato il referto dell’autopsia di Felicia, Soledad verrà colta con le mani nel sacco da Anabel.

Antonito dovrà partire per una missione diplomatica nel protettorato del Marocco, ma la moglie Lolita farà di tutto per fargli togliere l’incarico perché non ha intenzione di lasciare Acacias. Servante darà un potente infuso di erbe a Jacinto, per placare la sua rabbia, ma avrà un effetto troppo calmante e il portinaio si addormenterà in qualsiasi angolo del quartiere spagnolo.

La nuova cameriera Daniela conquisterà Sabina, Miguel e i clienti del ristorante Nuovo Secolo. Liberto affronterà Genoveva e, agli occhi dei presenti, l’accuserà di essersi impossessata illegalmente della lettera di Felipe.