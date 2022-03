In Una vita, nelle prossime puntate terrà banco il mistero legato ad Armando Caballero. In particolare, Susana non crederà possibile che il diplomatico possa aver sposato una principessa e si metterà sulle tracce. Pertanto l'ex sarta partirà per Vienna proprio mentre Armando invece, farà ritorno ad Acacias. Per uno strano scherzo del destino, i due non si incontreranno, ma il lieto fine non tarderà ad arrivare per questa coppia.

Susana si mette sulle tracce di Armando e parte per Vienna

In Una vita, donna Susana sarà rimasta sconvolta dopo aver visto una foto sul giornale in cui si annunciava il matrimonio tra un uomo somigliante ad Armando con una principessa europea.

L'ex sarta sarà convinta che si tratti proprio di Armando e sprofonderà nello sconforto. A starle vicino e a risollevarle il morale ci saranno Rosina e Liberto. Quest'ultimo ipotizzera che tutto faccia parte della missione in cui sarà coinvolto il diplomatico. Non solo, Rosina farà recapitare a Susana un regalo, facendole credere che sia di Armando. Pertanto Susana crederà che presto il marito farà ritorno ad Acacias. Rosina e Liberto le diranno ben presto la verità e a questo punto l'ex sarta deciderà di mettersi sulle tracce di Armando. Dalle anticipazioni, i telespettatori vedranno che Susana deciderà di andare a Vienna per riprendersi Armando.

Armando fa ritorno ad Acacias ma Susana è già partita per Vienna

Donna, Susana dunque, nel corso delle nuove puntate di Una vita, sarà più che mai determinata, a partire per Vienna. Liberto e Rosina cercheranno di dissuaderla, anche perché in Europa sarà scoppiata la guerra. L'ex sarta non li ascolterà e quindi la si vedrà mettersi in viaggio.

I colpi di scena però saranno dietro l'angolo, visto che proprio mentre Susana partirà, Armando farà ritorno ad Acacias. Per uno strano scherzo del destino, i due quindi non si incontreranno. Armando si metterà alla ricerca di Susana e le farà recapitare un telegramma.

Susana e Armando si ritrovano: scatta il bacio nelle prossime puntate di Una vita

Per Armando e Susana ci sarà un lieto fine? Pare proprio di sì, visto che l'ex sarta, dopo aver ricevuto il telegramma, farà ritorno ad Acacias. La coppia di ritroverà proprio nel bel mezzo del quartiere è tra loro scatterà subito un bacio appassionato e romantico. Finalmente Susana e Armando si rivedono e il diplomatico proporrà alla moglie di lasciare la Spagna e trasferirsi a New York. Si preannuncia quindi un addio nella, soap Tv iberica. Per scoprire tutti i dettagli, bisognerà seguire tutti i nuovi appuntamenti con Una vita che si ricorda, va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10.