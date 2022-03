L'appuntamento con la soap opera Una vita è confermato su Canale 5 e le anticipazioni delle nuove puntate di marzo, rivelano che ci saranno ben presto dei nuovi colpi di scena inaspettati.

Occhi puntasti in primis sulle indagini legate alla morte di Felicia, il cui decesso è ancora avvolto nel mistero. Marcos, però, non smetterà di portare avanti le indagini e, in questi nuovi episodi della soap previsti su Canale 5, l'uomo apprenderà che Felicia è stata uccisa da Soledad.

Anticipazioni nuove puntate Una Vita: Marcos scopre chi ha ucciso Felicia

Nel dettaglio le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, previste nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Marcos non si arrenderà in merito al caso della morte della sua amata Felicia.

L'uomo continuerà a portare avanti le sue indagini con un obiettivo ben preciso: riuscire a trovare la persona che ha causato la morte di Felicia e assicurarla alla giustizia.

Ebbene, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera iberica, Marcos arriverà a fare una scoperta che gli toglierà ogni dubbio su questo omicidio.

L'uomo, infatti, scoprirà con certezza che è stata Soledad a causare la morte della amata e a quel punto deciderà di "passare all'azione".

Soledad nei guai e confessa di aver ucciso la 'nemica' Felicia

Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita rivelano che Marcos metterà alle strette la sua amante e la obbligherà a confessare la verità su quello che è accaduto.

Il clima tra i due sarà particolarmente teso, dato che Soledad si ritroverà nei guai e sarà costretta a far chiarezza.

La donna, confesserà di essere stata lei ad aver ucciso Felicia e ammetterà di averlo fatto per gelosia, scatenando ancora di più la rabbia di Marcos.

Insomma la verità verrà finalmente a galla e da questo momento in poi Soledad si troverà in una posizione molto complicata.

Soledad costretta a scappare via: anticipazioni Una Vita nuove puntate

Gli spoiler delle nuove puntate di Una Vita, che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che per la donna non resterà altra soluzione se non quella di scappare e quindi di fuggire via da Acacias.

Dopo una terribile discussione che avrà con Marcos, la donna si renderà conto che non può restare nel quartiere, dato che potrebbe essere vittima di ripercussioni e vendette.

Di conseguenza Soledad chiederà aiuto ad Aurelio, che l'ha arruolato tempo prima per spiare tutti i movimenti di Bacigalupe. In questo modo sarà proprio Aurelio a offrirle riparo e protezione durante questa fuga.

Come si evolverà a questo punto la situazione? Marcos riuscirà a braccarla oppure Soledad si metterà in salvo scappando via e facendo perdere le sue tracce? La risposta nel corso dei prossimi episodi di Una Vita.