Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 sulla terza rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily nostrana per gli episodi da lunedì 14 a venerdì 18 marzo raccontano che Nunzio si metterà alla ricerca di un abito perfetto per un evento mondano, mentre Marina e Fabrizio torneranno a Napoli. Raffaele, intanto, si sentirà in colpa per aver trascorso una serata con Elvira, nel frattempo qualcuno si accorgerà della dipendenza da cocaina di Chiara. Samuel, invece, scoprirà che non sarà lui il prossimo capo cuoco di Caffè Vulcano, mentre Micaela porterà avanti un'iniziativa riguardante il figlio senza dirlo a Niko.

Renato, infine, sarà in crisi a causa delle gemelle Cirillo.

Raffaele racconterà a Elvira di aver avuto un litigio con Ornella

Le anticipazioni della soap opera italiana per gli episodi da lunedì 14 a venerdì 18 marzo rivelano che Raffaele e Ornella avranno un duro scontro a causa di Diego, così l'uomo sfogherà le proprie frustrazioni confessando l'accaduto a Elvira.

Nunzio, intanto, si metterà alla ricerca di un abito che sia adeguato all'evento mondano al quale dovrà presenziare assieme a Chiara.

Marina e Fabrizio, sorprendendo tutti, torneranno nel capoluogo campano e troveranno diverse novità ad attenderli.

Raffaele, invece, trascorrerà una serata piacevole in compagnia di Elvira ma ciò lo farà sentire profondamente in colpa.

Ornella, poco dopo, proverà a mediare tra Raffaele e Patrizio, sebbene quest'ultimo sarà ancora alle prese coi dilemmi di Samuel.

Marina dovrà fare i conti con alcune difficoltà riguardanti Fabrizio, mentre Nunzio si renderà conto che la differenza di ceto tra lui e Chiara è evidente.

Roberto, intanto, si appresterà ad accogliere Marina nel peggior modo possibile, nel frattempo Lara sarà nuovamente alle prese col fantasma della gelosia.

Samuel scoprirà che non sarà lui il nuovo capo cuoco di Caffè Vulcano

Le trame di Un Posto al sole dal 14 al 18 marzo anticipano che Chiara, in balia di alcune beghe professionali, parrà essere indotta a cedere nuovamente alla cocaina, mentre qualcuno si renderà conto della dipendenza da droga della donna.

Samuel, successivamente, apprenderà che non sarà lui il nuovo capo cuoco di Caffè Vulcano, nel frattempo Nunzio riuscirà a farsi assumere nel locale suscitando un certo disappunto in Samuel e Chiara.

Quest'ultima, inoltre, si preparerà ad affrontare anche Lara e Roberto, mentre Micaela porterà avanti un'iniziativa per il figlio senza avvertire Niko.

Renato, infine, entrerà in crisi per la proposta che gli faranno le gemelle Cirillo, in quanto rischierà di dover rivedere i suoi programmi per la festa del papà. Manuela, invece, tenterà di trovare una soluzione che faccia contenti tutti, nel frattempo Samuel deciderà di affrontare una volta per tutte Nunzio.