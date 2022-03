Grande delusione per Alodia Exposito nel corso delle prossime puntate di Una vita trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera provenienti dalla Spagna annunciano che la domestica capirà di essere stata usata da Ignacio Quiroga dopo aver passato con lui la sua prima volta.

Una vita: José Miguel scopre che Ignacio trascorre le serate nelle bettole

Le trame di Una vita riguardanti le nuove puntate raccontano che Ignacio dimostrerà la sua vera natura nel corso delle prossime settimane.

Tutto inizierà quando Alodia rimarrà particolarmente affascinata da Ignacio.

A tal proposito, il giovane ringrazierà la domestica per aiutarlo nei grattacapi sorti con lo zio Jose Miguel. Proprio quest'ultimo metterà con le spalle al muro suo nipote quando scoprirà che trascorre le serate nelle bettole con donne di facili costumi invece di recarsi all'università a studiare. Ignacio, a questo punto, accetterà i consigli del Dominguez per poi trascorrere sempre più tempo con Alodia. La vicinanza tra i due giovani desterà i sospetti sia di Casilda che di Fabiana, le quali temeranno per la loro collega. Per questo motivo, le due domestiche cercheranno di metterla in guardia sulle vere intenzioni del nipote di Bellita.

Scatta il bacio appassionato tra il nipote di Bellita e Alodia

Nelle nuove puntate di Una vita, José Miguel non crederà che Ignacio abbia messo la testa a posto. Il Dominguez, a questo punto, assumerà l'ex commissario Mendez, diventato nel frattempo un detective privato per scoprire il suo segreto.

Ma ecco che Aurelio non scoprirà niente di compromettente sul nipote di Bellita, sebbene una sera convinca Alodia ad aiutarlo ad uscire di casa nonostante gli venga proibito da José Miguel.

Passate qualche ora, Ignacio ritornerà a casa in uno stato trasandato, tanto da raccontare ad Alodia di essere caduto da cavallo. La domestica, a questo punto, gli suggerirà di togliersi gli abiti per poterli lavare. Ed ecco che il nipote di Bellita resterà a torso nudo mentre la giovane gli sarà sempre più vicina. Sarà in questo frangente che tra i due giovani scatterà un bacio appassionato.

La domestica si pente di aver concesso la sua verginità a Ignacio

Inoltre, Alodia comunicherà al ragazzo di essere ancora vergine, tanto da avere dei dubbi sul proseguo della serata. Ignacio, a questo punto, cercherà di tranquillizzarla, asserendo di sapere benissimo come metterla a suo agio. Lo studente, infatti, le sporcherà il viso con la farina per poi consumare un rapporto completo all'interno della cucina.

Dopodiché, Quiroga si dimostrerà freddo e distaccato, invitando la Exposito a non preoccuparsi visto che avranno altro tempo per loro. La domestica, a questo punto, capirà di essere stata usata, tanto da provare molta vergogna per quello appena fatto. Infine, la giovane si pentirà di aver concesso la sua verginità al nipote di Bellita.