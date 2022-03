Tante novità accadranno nel corso dell'ultima puntata di Studio Battaglia prevista per il 5 aprile sui teleschermi di Rai 1. Gli spoiler della fiction con Lunetta Savino raccontano che Viola riuscirà a farsi perdonare da Alessandro. Anna, invece, passerà un momento di passione con Massimo.

Anticipazioni Studio Battaglia: ultima puntata martedì 5 aprile

Le anticipazioni di Studio Battaglia, riguardanti l'ultima puntata che i telespettatori avranno modo di vedere martedì 5 aprile dalle ore 21:20 in prime time sui teleschermi italiani annunciano grandi sorprese.

Nell'episodio della serata, Anna e Massimo trascorreranno molto tempo insieme in occasione del loro viaggio d'affari all'Argentario. I due approfitteranno di questa occasione per staccare la spina da tutti i problemi quotidiani. In questo frangente, i due ex amanti si avvicineranno sempre di più, tanto da trascorrere un momento d'intimità. Una situazione romantica, che tuttavia durerà molto poco visto che Anna e Massimo saranno costretti a tornare a casa a Milano.

Per questo motivo, la moglie di Alberto dovrà mettere da parte i suoi sentimenti per gettarsi a capofitto nella risoluzione di un nuovo caso. Una donna chiederà l'aiuto dell'avvocatessa dopo che suo marito le ha chiesto la separazione.

Viola si fa perdonare da Alessandro e si sposano

Nell'ultima puntata di Studio Battaglia trasmessa il 5 aprile in prima visione tv, ci saranno grandi sorprese per Nina. La vita sentimentale della donna subirà una svolta.

Nel frattempo, Viola lotterà per farsi perdonare da Alessandro fin quando le cose andranno per il verso giusto.

A tal proposito, la più piccola delle sorelle Battaglia combatterà contro i suoi sbagli per poi decidere di celebrare il tanto atteso matrimonio con il fidanzato.

Allo stesso tempo, Anna e Marina avranno un duro confronto all'interno di un'aula di tribunale di Milano. Ed ecco, che quest'ultima perderà la causa, tanto da trovarsi costretta a vendere lo studio legale.

Dall'altro canto, la felicità della moglie di Alberto avrà vita breve quando scoprirà che Massimo ha deciso di abbandonare il suo posto di lavoro. Per questa ragione, la donna sarà costretta a rivalutare i suoi sentimenti.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente del 28 marzo, Nina ha scoperto che lo studio legale di famiglia è in cattive condizioni economiche. Massimo, invece, ha proposto ad Anna di partire per un viaggio di lavoro all'Argentario mentre Viola ha cercato di far pace con Alessandro senza successo.

In attesa di vedere l'ultima puntata in televisione, si ricorda che le vicende delle sorelle Battaglia possono essere riviste in modalità on-demand su "Rai Play" oppure in replica su "Rai Premium".