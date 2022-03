Da due settimane è iniziato il serale di Amici di Maria De Filippi e la tensione non manca. Questa volta ad avere un crollo è stata Carola Puddu, ballerina di danza classica allieva della maestra Celentano. La ragazza, che fa parte del team Celentano-Zerbi, si sente l'anello debole della sua squadra. Carola ha paura di essere la prossima ad uscire, ma, per fortuna, gli altri allievi si sono mossi a tranquillizzarla. In particolare, a far tornare il buon umore alla ballerina ci sono stati Albe, Nunzio e LDA. Quest'ultimo, inoltre, ha aggiunto che a suo avviso la danzatrice non è affatto scarsa.

Momento di crisi per la ballerina Carola Puddu

La fase del serale rappresenta per gli allievi di Amici uno dei momenti decisivi per il loro percorso all'interno della scuola. Inevitabilmente le varie sfide mettono a dura prova i ragazzi. Nel day-time andato in onda il 28 marzo, Carola Puddo è apparsa abbastanza delusa dalla puntata di sabato 26 marzo. La ragazza, infatti, si è sentita in colpa per non aver portato alla sua squadra dei punti: "Mi sento come se fossi l'anello debole". Secondo la danzatrice, i suoi compagni, a differenza sua, sono molto più bravi di lei e per questo si sentirebbe la prossima ad uscire: "Mi faccio i conti e dico alla prossima sono io".

Albe, Nunzio e LDA consolano la ballerina

Le parole dell'allieva della maestra Celentano hanno colpito gli altri partecipanti al talent, tanto che alcuni hanno voluto consolarla e rassicurarla. "Non è il punto che determina la tua bravura ed il tuo impegno", ha detto Albe. Nunzio ha commentato il guanto di sfida che lo ha visto protagonista insieme a Serena contro Carola e Michele.

Secondo il ballerino di latino, la ragazza per la sua impostazione classica non doveva fare quel samba, ma che rimane comunque una danzatrice versatile. "Se tu sei scarsa qua dobbiamo andarcene tutti. Non deve rimanere più nessuno qua dentro credimi", ha concluso sarcasticamente LDA.

Carola potrebbe uscire nella terza puntata del serale

La ballerina classica, quindi, avrebbe paura di uscire. Secondo il suo punto di vista, infatti, appartenere ad una squadra forte come quella di Celentano-Zerbi ha i suoi pregi e i suoi difetti e, paragonandosi agli altri, lei potrebbe essere la prossima ad uscire. Carola, inoltre, starebbe pensando molto alle frasi dette dal maestro Raimondo Todaro quando ha lanciato il guanto di sfida dove hanno vinto Nunzio e Serena: "Ho pensato tanto a quello che ha scritto Raimondo. Forse sono più adatta in altri posti". Nel frattempo è attesa una nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi per sabato 2 aprile, a rischio eliminazione, oltre a Carola, ci sarebbero Crytical, Nunzio e Leonardo.