Non c'è pace per Gemma Galgani, la dama torinese di Uomini e donne che anche nel pomeriggio del 1° marzo ha scelto di stupire il pubblico e in particolar modo la sua nemica giurata Tina Cipollari.

In attesa che possa arrivare un nuovo pretendente in grado di conquistarla e con cui uscire insieme dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi, Gemma ha immaginato quella che potrebbe essere la sua "giornata tipo" con un ipotetico nuovo fidanzato e si è mostrata anche in lingerie, scatenando reazioni contrariate anche sui social.

Colpo di scena a Uomini e donne: Gemma si mostra in lingerie e provoca

Nel dettaglio, durante la puntata di Uomini e donne, Maria De Filippi ha mandato in onda le immagini di Gemma che si è divertita a provocare quelli che saranno i futuri pretendenti che arriveranno in studio per lei.

La dama torinese ha immaginato quella che potrebbe essere la sua giornata ideale con un fidanzato e non ha risparmiato neppure il racconto di quella che potrebbe essere la loro notte in camera da letto.

Gemma Galgani, infatti, si è mostrata al pubblico della trasmissione di Canale 5 in versione super sensuale, mentre indossando della lingerie ammaliava coloro che potrebbero arrivare in studio per conoscerla.

La dama Gemma sensuale e provocante a U&D: Tina sbotta

"In questo momento mi piacerebbe avere lui vicino a me, non li dico i pensieri, non li dico, pero lì penso", ha ammesso la dama torinese mentre in lingerie si divertiva a provocare stesa sul letto.

Ancora una volta la dama torinese ha spiazzato e stupito in primis Tina Cipollari, che non ha risparmiato l'ennesimo attacco nei confronti della sua nemica giurata, ritenendo che fosse soltanto ridicola.

In difesa di Gemma, questa volta, è arrivata anche la sua amica Ida Platano, la quale ha spezzato una lancia in difesa della dama torinese del trono over, precisando che si tratta di una donna che piace e sa di piacere ancora agli uomini.

Gemma: "In questo momento mi piacerebbe avere lui vicino a me, non li dico i pensieri non li dico però li penso" #uominiedonne pic.twitter.com/SUxxKwF30F — uomini e donne out of context (@uedooc) March 1, 2022

I fan di Uomini e donne polemici contro Gemma in lingerie

Duro anche il commento degli spettatori e fan social di Uomini e donne che, dopo aver visto le immagini di Gemma in versione sensuale e provocante, hanno sbottato duramente sul web.

"Senza parole, fatela visitare. Ma da uno bravo", ha scritto un fan di Uomini e donne dopo aver visto la dama in versione provocante.

"Che brutto esempio di donna", scrive invece un altro utente social del programma di Canale 5.

"Mi vergogno per lei. Perché deve fare sempre la ridicola?", ha sentenziato un altro commentatore social del programma Mediaset.

"Ma un po' di amor proprio, cara Gemma, no?", scrive un altro spettatore di Uomini e donne che sbotta contro la dama.