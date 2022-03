Ieri sera, lunedì 28 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. In studio come sempre le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sempre pronte a dire la loro sui vipponi senza remore e peli sulla lingua. Tante le cose accadute nel corso della diretta, tra queste una doppia eliminazione che ha visto uscire dalla casa Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo. Non potevano mancare come sempre le nominations che hanno causato non pochi malumori tra gli inquilini. Ad adirarsi è stato in particolare Davide Silvestri.

Il cugino di Kekko dei Modà non ha affatto preso bene il fatto di essere stato nominato da Lulù.

Davide contro Lulù Selassiè dopo la nomination

Dopo le incomprensioni avute nei giorni scorsi, Lulù e Davide Silvestri sembrava avessero trovato un punto d'incontro. La princess in diversi confessionali non aveva speso parole carine nei suoi confronti, arrivando a definirlo addirittura: "Infame". Poi erano arrivate le scuse e Lulù aveva accolto ben volentieri la sua volontà di chiarirsi. Davide aveva dichiarato: "Mi hai fatto rimanere veramente male, ho sperato che ci fosse la possibilità di parlare con te perché ci tenevo". La nomination di ieri sera però ha rimesso di nuovo in discussione il loro rapporto di amicizia.

Davide si è sfogato duramente e ha anche parlato di una sorta di "vendetta" nei confronti della princess.

Davide Silvestri e la princess Lulù di nuovo ai ferri corti per via delle nomination di ieri sera

Al termine della diretta, Davide Silvestri si è scagliato contro Lulù Selassiè dichiarando: "È doppiogiochista e bugiarda".

Poi ha aggiunto di volerle parlare e di volerglielo dire in faccia. L'ex attore della soap opera Vivere ha dichiarato di essere arrabbiatissimo con la princess. "Sono proprio nero," ha affermato. Poi ha anche spiegato di essersela presa con Soleil Sorge per l'affetto che li lega e di aver perdonato Lulù che gli ha dato dell'infame, ma ha aggiunto: "Ho sbagliato, non dovevo fargliela passare a lei".

Davide poi ha concluso il suo sfogo dichiarando che per vendicarsi di Lulù, la prossima puntata nominerà sua sorella Jessica in quanto Lulù è già in finale e non può nominarla. La principessa infatti è la seconda finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip. La prima concorrente ad aver raggiunto la finale che si terrà il prossimo lunedì 14 marzo è stata la moglie di Alex Belli, Delia Duran. Intanto, come andrà a finire tra Davide Silvestri e Lulù Selassiè? I due riusciranno a trovare un punto d'incontro? Non resta che aspettare le prossime puntate del reality per scoprire cosa accadrà.