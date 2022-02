Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate che saranno trasmesse durante il mese di marzo in tv, rivelano che ci saranno un bel po' di novità.

Occhi puntati sul percorso di Ida Platano che si ritroverà di nuovo in crisi con il nuovo cavaliere Alessandro ma ci sarà spazio anche le provocazioni di Gemma Galgani e per il ritorno in studio di Matteo Ranieri, pronto a mettersi di nuovo in gioco come tronista.

Ida già in crisi con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che i riflettori saranno ben puntati sul percorso di Ida Platano.

La dama, in queste ultime settimane, ha scelto di conoscere meglio Alessandro, al punto da rifiutare l'arrivo di altri pretendenti, per concedere una sorta di esclusiva al pretendente che ha fatto breccia nel suo cuore.

Eppure non tutto sta andando nel migliore dei modi, dato che nel corso dell'ultima registrazione del programma Mediaset, Ida non ha nascosto la sua crisi.

Il motivo? Lui è andato a trovarla a Brescia, così da poter trascorrere dei giorni in compagnia ma, a quanto pare, non si sente ancora del tutto pronto a concedere piena esclusività alla dama.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, a quel punto, sarà Ida a prendere in mano le redini della situazione e infastidita deciderà di chiudere questa relazione con Alessandro, salvo poi avere un ripensamento.

Il ritorno di Matteo Ranieri sul trono: anticipazioni Uomini e donne

Occhi puntati anche su Matteo Ranieri: le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che il pubblico vedrà in onda a marzo in tv, rivelano che dopo una settimana di assenza, Matteo Ranieri tornerà di nuovo a mettersi in gioco.

Alla fine, quindi, non ci sarà nessun addio da parte del tronista ligure che continuerà il suo percorso in trasmissione e sarà pronto a conoscere nuove corteggiatrici con le quali sperare di poter costruire un futuro insieme.

In studio non passerà inosservata l'assenza della corteggiatrice Federica: della ragazza non sarà fatto cenno e quindi non si sapranno i motivi che si celano dietro la sua scelta di non presentarsi in trasmissione.

Gemma provoca in attesa del nuovo pretendente

Spazio poi alle vicende di Gemma Galgani: le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che, in attesa che arrivi un nuovo pretendente che possa rapirle il cuore, la dama torinese si è divertita a provocare e a stuzzicare i possibili pretendenti che la guardano da casa.

Nel corso dei prossimi appuntamenti con la trasmissione di Canale 5, verrà mostrato un filmato in cui Gemma ripercorre quella che potrebbe essere la giornata tipo con un ipotetico fidanzato che cerca ormai da oltre dieci anni.

Tina contro Gemma: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Tra i momenti clou della giornata di Gemma, spicca quello in camera da letto: la dama torinese si è divertita a provocare indossando della lingerie particolarmente sexy.

Immediata la reazione di Tina Cipollari che, dopo aver visto queste immagini, non è rimasta in silenzio e ha prontamente sbottato nei confronti di Gemma, dando il via all'ennesimo scontro in studio.

Questa volta, però, la dama torinese ha potuto contare sul sostegno di due alleati: trattasi della sua amica Ida Platano e anche di Gianni Sperti, che ha così puntato il dito contro l'opinionista Tina Cipollari.