Luisa e Salvio si sono conosciuti e innamorati qualche anno fa a Uomini e donne. La coppia aveva rimandato il matrimonio a causa della malattia diagnosticata all'ex dama. In una recente intervista, Monti ha rivelato che lei e il suo fidanzato hanno scelto la nuova data per celebrare le nozze. Il matrimonio avverrà in Costiera Amalfitana e la futura sposa ha intenzione di indossare un abito giallo.

Uomini e Donne: il matrimonio fra Luisa e Salvio è stato rimandato, ma c'è una nuova data

Luisa e Salvio avevano preferito rimandare le nozze a causa della malattia che aveva scoperto l'ex dama di Uomini e Donne.

Al momento, le condizioni di salute di Monti sono migliorate e, grazie alle terapie, sembrerebbe avere superato la battaglia. A tal proposito, Luisa ha confidato: ''Per ora dico solo che il maledetto l'ho fregato di nuovo ed è stato grazie alla prevenzione''. Riguardo al matrimonio con Salvio, l'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha rivelato che è stato solo posticipato e, a tal proposito, ha affermato: ''Abbiamo una data, ma la diremo al momento giusto''.

Uomini e Donne: le nozze di Luisa e Salvio e l'abito giallo della sposa

Luisa ha le idee molto chiare riguardo il giorno delle nozze con il suo fidanzato. L'ex dama di Uomini e Donne ha fornito dettagli sul suo matrimonio, spiegando che non avverrà in un castello come aveva immaginato inizialmente.

Infatti, Monti ha affermato che le nozze non saranno in una location particolare, aggiungendo: ''Non mi sposerò in un castello, ma in Costiera Amalfitana''. Inoltre, Luisa ha detto che, da sempre, ha sognato di indossare un abito giallo il giorno del matrimonio.

Uomini e Donne: durante la malattia di Luisa, Salvio ha vacillato

La scoperta della malattia di Luisa è stato un duro colpo anche per Salvio. A tal proposito, l'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha rivelato che il suo fidanzato ha vacillato. Monti, infatti, ha spiegato: ''È umano. Ci sono stati anche miei momenti di crollo che cercavo di non mostrargli, di celare, ma lui se ne accorgeva comunque''.

Riguardo al termine del ciclo di radioterapia, l'ex dama della trasmissione di Canale 5 ha confidato di avere festeggiato con il suo compagno ed è stato il momento più bello. Inoltre, Monti ha aggiunto che, in ogni caso, sta amando anche altri momenti, fra i quali: una passeggiata sulla spiaggia e un film mano nella mano. Luisa ha anche rivelato: ''In passato ho avuto il lusso, ho vissuto nel lusso, adesso, però, sento di avere scoperto il piacere delle cose vere''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire quando verranno celebrate le nozze di Luisa e Salvio e scoprire qualcosa di più sulla coppia nata a Uomini e Donne.