Isabella e Fabio hanno lasciato Uomini e donne da pochi mesi e il loro fidanzamento procede a gonfie vele. In una recente intervista per il magazine della trasmissione, l'imprenditrice romana ha annunciato che lei e il suo compagno convoleranno a nozze fra due mesi. La coppia, al momento, sta convivendo e viaggiando spesso. Inoltre, Ricci e Mantovani hanno anche intenzione di comprare una casa all'estero.

Uomini e Donne: Fabio e Isabella si sposano fra due mesi

Altri fiori d'arancio per una delle neo-coppie nate recentemente a Uomini e Donne. Dopo il matrimonio lampo fra Angela e Antonio, celebrato dopo soli tre mesi di fidanzamento, anche Isabella e Fabio sono pronti per il grande passo.

L'imprenditrice, infatti, ha fatto il lieto annuncio durante un'intervista esclusiva, rilasciata per il magazine della trasmissione che li ha fatti incontrare. A tal proposito, l'ex dama ha rivelato: ''In questo momento sono a Dubai, dove c'è un tempo meraviglioso e con Fabio le cose vanno a gonfie vele''. Inoltre, Ricci ha aggiunto: ''Fabio e io tra due mesi ci sposiamo. Sarà una festa con pochi intimi''. Riguardo al vestito che indosserà il giorno del matrimonio, al momento, l'ex dama è incerta fra un abito color panna e uno floreale.

Uomini e Donne: la convivenza di Isabella e Fabio

Da quando si sono conosciuti nel parterre di Uomini e Donne, Isabella e Fabio non si sono staccati un attimo.

Infatti, dopo una breve frequentazione, la coppia aveva deciso di lasciare la trasmissione di Maria De Filippi, per vivere la storia d'amore lontano dalle telecamere. Ricci ha raccontato che da quando ha incontrato Mantovani è sempre stata con lui, confidando: ''Da quando ci conosciamo avrò passato al massimo tre notti da sola''.

I due ex protagonisti del parterre over hanno iniziato a convivere e per la maggior parte del tempo sono a casa di Fabio a Pescantina e qualche volta si trasferiscono nell'abitazione dell'imprenditrice a Ravenna.

Uomini e Donne: i progetti di Isabella e Fabio

La vita di coppia di Ricci e Mantovani procede a gonfie vele e l'ex dama del dating show di Maria De Filippi ha dichiarato: ''L'ingresso di Fabio nella mia vita ha dato il via a progetti di coppia e ha accelerato le cose''.

In particolar modo, Isabella sognava di andare a vivere in un luogo dal clima più mite e, insieme al compagno, hanno intenzione di andare a vivere per una parte dell'anno all'estero, rivelando: ''Stiamo pensando di prendere una casa fuori dall'Italia, in una località dal clima mite, per trascorrerci almeno sei mesi l'anno''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire ulteriori dettagli sulle nozze di Isabella e Fabio.