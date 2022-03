Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate che saranno trasmesse prossimamente su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Ida Platano, la quale si ritroverà a chiudere la sua relazione con il cavaliere Alessandro. Spazio poi alle novità legate al trono di Matteo e Luca e ad un momento di "alta tensione" tra i due cavalieri Armando e Diego.

Anticipazioni nuove puntate Uomini e donne: Ida chiude con Alessandro

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che Ida Platano si ritroverà a dover gestire l'ennesimo fallimento dal punto di vista sentimentale.

La storica dama del trono over, in queste ultime settimane, ha provato a conoscere meglio il cavaliere Alessandro.

Tra i due era nata una chimica ed una alchimia che sembravano far ben sperare in vista di un futuro roseo insieme anche se, alla fine, le cose sono andate diversamente.

Ida, nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne, ha scelto di chiudere definitivamente la sua relazione con Alessandro e quindi di interrompere la conoscenza, fuori dallo studio della trasmissione di Canale 5.

Ida in lacrime dopo l'addio con Alessandro

Un addio che, tuttavia, ha fatto scoppiare in lacrime la dama del trono over. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Ida non è riuscita a controllarsi e a trattenere il pianto, ammettendo pubblicamente in studio che alla luce dei dissidi che c'erano con Alessandro, lei si è resa conto di essersene innamorata per davvero.

Insomma, la dama amica di Gemma Galgani sembrava pronta a voltare pagina con questo uomo verso cui provava un forte sentimento, ma alla fine qualcosa è andato storto e le loro strade (per il momento) si sono interrotte.

Occhi puntati anche sul trono di Matteo Ranieri: le anticipazioni delle nuove puntate trasmesse tra marzo e aprile rivelano che il tronista sarà diviso tra Valeria e Federica.

Quest'ultima, dopo il suo ritorno in studio, non nasconderà un po' di gelosia per il rapporto speciale che si è creato tra Matteo e la sua "rivale".

Luca diviso tra Soraia e Lilli: anticipazioni Uomini e donne

Spazio poi alle vicende di Luca: gli spoiler della trasmissione rivelano che il tronista sarà protagonista di una esterna con Soraia, dove verrà fuori il loro bel feeling.

Tale situazione metterà in crisi Lilli che, dopo aver visto tale filmato, scoppierà in lacrime, complice il fatto che il tronista ha promesso a Soraia di volerla "proteggere", dato il suo vissuto.

Soraia, invece, nel momento in cui ha assistito all'esterna tra Luca e Lilli non ha proferito parola, ammettendo di essere concentrata solo sul suo percorso.

Tensione in studio tra Diego e Armando: anticipazioni Uomini e donne

Tornando al trono over, invece, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per un nuovo acceso battibecco in studio tra Armando e Diego.

I due cavalieri continuano a essere sempre più ai ferri corti e, dopo le incomprensioni delle passate puntate, anche questa volta si ritroveranno l'uno contro l'altro.

L'ennesimo momento di tensione tra i due ex "pretendenti" di Ida Platano, che continuano a lanciarsi frecciatine al vetriolo nella trasmissione di Maria De Filippi.