Colpo di scena a Uomini e donne nel corso della puntata trasmessa il 28 marzo su Canale 5. Al centro dell'attenzione Tina Cipollari, la storica e temuta opinionista del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, che questo pomeriggio è apparsa più fragile che mai.

Il motivo? Dopo l'ennesimo scontro con Pinuccia, durante il quale la dama del trono over ha tirato in ballo anche la mamma dell'opinionista (che non c'è più), Tina ha quasi sfiorato le lacrime al punto da lasciare lo studio.

Pinuccia fa crollare Tina Cipollari a Uomini e donne

Nel dettaglio, al centro della nuova puntata di Uomini e donne trasmessa il 28 marzo su Canale 5, c'è stato l'ennesimo battibecco al vetriolo tra Tina e Pinuccia.

Ancora una volta, tra le due protagoniste del trono over, sono volate parole grosse ma questa volta, è stata Pinuccia a rincarare la dose nei confronti dell'opinionista, tanto da farla scoppiare quasi in lacrime.

Durante il loro dibattito al vetriolo, ecco che Pinuccia ha cominciato ad infierire contro l'opinionista, chiedendo chi le avesse insegnato l'educazione e tirando in ballo anche la mamma di Tina, che ormai non c'è più.

"Maleducata, villana. Con gli ospiti non si fa in questa maniera. Dov'è l'educazione? Dov'è sua madre che le ha insegnato l'educazione? Villana", ha sbottato Pinuccia nello studio di Uomini e donne, puntando il dito contro la celebre opinionista.

Tina quasi in lacrime in studio, interviene Maria De Filippi

La reazione di Tina, però, questa volta ha stupito tutti, dato che l'opinionista non ha reagito rispondendo per le rime alla dama del trono over, bensì si è mostrata più fragile del solito.

Tina, al suo rientro in studio, è rimasta in silenzio con gli occhi visibilmente lucidi e non ha proferito parola.

Questa volta, l'opinionista di Uomini e donne era a un passo dalle lacrime, al punto che la stessa Maria De Filippi ha scelto di intervenire in prima persona.

"Tina non pensare che abbia pensato a tua madre. È un modo di dire", ha esclamato Maria De Filippi per smorzare un po' la situazione ed evitare che Tina scoppiasse definitivamente in lacrime.

Tina lascia lo studio di Uomini e donne quasi in lacrime (Video)

"Lei mi attacca sempre", ha sentenziato Pinuccia che tuttavia non ha chiesto scusa per la sua espressione infelice, con la quale ha tirato in ballo anche la mamma dell'opinionista.

"Ci è rimasta male perché hai parlato di sua mamma", ha ribattuto Maria De Filippi.

A quel punto, la reazione di Tina ha stupito tutti: l'opinionista di Uomini e donne ha preferito abbandonare lo studio della trasmissione di Canale 5, tra gli applausi del pubblico che si è schierato dalla sua parte.