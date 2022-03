Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai Uno. Le trame della sesta stagione sono entrate nel vivo, riservando molti colpi di scena. Fra le storylines più interessanti figura sicuramente quella che vede protagonista Gloria Moreau. La donna, madre naturale di Stefania, è tornata dalla Francia proprio per stare vicino alla figlia, che, tuttavia, ha dovuto abbandonare anni prima. Nel corso degli episodi attuali la giovane Colombo ha scoperto che la Gloria è in realtà sua madre. Avendola sempre creduta morta, la ragazza non ha preso molto bene la notizia, tuttavia Moreau ha potuto contare sull'appoggio di Ezio, il suo ex marito, oggi legato a Veronica.

Stando alle anticipazioni degli episodi in onda la prossima settimana, la giovane Colombo deciderà di dare una seconda opportunità alla madre. La nuova compagna di Ezio, però, non vedrà di buon occhio l'avvicinamento fra madre e figlia, poiché penserà che il prossimo passo potrebbe essere la riconciliazione dell'intera famiglia. Colombo, difatti, potrebbe scoprirsi ancora innamorato della moglie, e decidere di lasciare Veronica. A questo punto la donna potrebbe agire contro la sua rivale, denunciandola alla polizia per farla finire in carcere.

Il Paradiso: Gloria riceve l'appoggio di Ezio

La storylines che vede protagonista Gloria, pur essendo molo dolorosa, risulta essere molto intrigante, e non priva di colpi di scena.

La donna, difatti, ha recentemente rivelato a Stefania la sua vera identità, andando incontro al rifiuto da parte della ragazza, che si è sentita tradita dalla donna a cui si era profondamente legata. Nonostante il rifiuto da parte di Stefania, la signorina Moreau ha potuto contare sull'appoggio di Ezio, il suo ex marito, il quale non ha mai mancato di sostenerla.

Tuttavia, stando alle anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso, nel corso dei prossimi episodi anche l'atmosfera fra madre e figlia si farà meno tesa. La giovane Colombo capirà di aver esagerato nei confronti della mamma, e le concederà il suo perdono.

Il Paradiso: la famiglia Colombo potrebbe ricomporsi

Gloria, durante i suoi colloqui con Armando, non ha mai nascosto di essere ancora innamorata di Ezio, nonostante gli anni di lontananza.

Colombo, al contempo, si è rifatto una vita al fianco di Veronica, una vedova apparentemente molto amorevole. Tuttavia, anche Ezio, in qualche discorso o attraverso qualche sguardo, ha lasciato trapelare un sentimento ancora vivo nei confronti della donna che anni prima sposò. Venuta a galla la vera identità di Gloria, non sarebbe da escludere che i due coniugi comprendano di essere ancora legati l'uno all'altra e tornare ad essere una famiglia. Occorre precisare che non si tratta di anticipazioni ufficiali, ma di ipotesi di ciò che potrebbe accadere nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore.

Zanatta potrebbe vendicarsi di Gloria ed Ezio

Qualora Ezio dovesse decidere nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso di lasciare Veronica per tornare con Gloria, non mancherebbero di certo delle brutte conseguenze.

Veronica, pur essendo apparentemente una donna mansueta, non ha mai mancato di dimostrare di essere morbosamente legata a Colombo. La donna potrebbe essere pronta a tutto pur di non perderlo, e di certo non prenderebbe affatto bene il fatto di essere lasciata. A questo punto, la donna potrebbe utilizzare il segreto di Gloria per vendicarsi in modo meschino. Moreau è ancora perseguibile penalmente, e Veronica potrebbe denunciarla per il gusto di vederla dietro le sbarre, ed anche per separarla nuovamente dai suoi affetti più chiari.