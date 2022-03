Gianmarco Onestini pronto a dire addio a La Pupa e il Secchione Show? A fare chiarezza sul futuro del "Secchione" ci ha pensato Barbara d'Urso. Su Twitter, la conduttrice campana ha rassicurato i telespettatori. La diretta interessata ha chiesto a tutti di fidarsi di lei e ha promesso che ci saranno tanti bei momenti riguardanti il 25enne.

Il rumor

Dopo l'abbandono di Flavia Vento a La Pupa e il Secchione Show si era parlato di un altro ritiro. Stando ad alcuni pettegolezzi, Gianmarco Onestini avrebbe lasciato il programma condotto da Barbara D'Urso per motivi di salute.

Per chi non avesse seguito le dinamiche del programma, il 25enne ha preso parte al programma martedì 22 marzo. Gianmarco è in gara come "Secchione", poiché sta prendendo una laurea in Giurisprudenza.

Dunque, al momento l'unica uscita di scena dal programma di Italia1 è quella di Flavia Vento: la showgirl verrà sostituita da Elena Morali. La nuova concorrente prenderà parte al programma in coppia con l'archeologo Aristide Malnati. Come spiegato dalla presentatrice televisiva, la showgirl romana ha "timbrato" l'ennesimo record in un reality show. Dopo avere trascorso una notte agitata in villa, la "Pupa" ha preparato le valige e ha chiesto alla produzione di tornare a casa.

Barbara d'Urso interviene

In seguito ai pettegolezzi di Gossip su Gianmarco Onestini, Barbara d'Urso ha deciso di fare chiarezza. La conduttrice de La Pupa e il Secchione ha pubblicato, su Twitter, un breve messaggio: "Ho letto che in tanti mi chiedete notizie su Gianmarco". Poi, la presentatrice ha proseguito con delle rassicurazioni: "Tranquilli".

Ho letto che in tanti mi chiedete notizie di Gianmarco Onestini… Tranquilli 😂😂😂 Sta benissimo ed è insieme agli altri concorrenti… Ci saranno tanti momenti anche con lui, ma non solo, martedì prossimo… Fidatevi di me 😜 #lapupaeilsecchioneshow pic.twitter.com/e7etkoefth — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) March 27, 2022

D'Urso ha precisato che il "Secchione" si trova nella villa romana insieme agli altri concorrenti del programma.

Inoltre, "Carmelita" ha confidato che presto i telespettatori vedranno dei bellissimi momenti che riguarderanno proprio Gianmarco: "Fidatevi di me".

Gianmarco ha ritrovato l'ex cognata Soleil in giuria

C'è molta attesa su come si evolverà il percorso di Gianmarco Onestini a La Pupa e il Secchione Show. Il concorrente emilano in giuria ha ritrovato la sua ex cognata Soleil Sorge. Quest'ultima in un''intervista ha confidato di essere felice di avere rivisto il fratello di Luca Onestini (ex della influencer italo-americana). La diretta interessata ha confidato di avere seguito gli account social di "Gimbo" per studiare un po' il personaggio.

Inoltre, Sorge si è lasciata scappare una frase ironica sulla partecipazione di Gianmarco a La Pupa e il Secchione Show: "Dovrebbe essermi almeno grato". La 27enne ha spiegato che Onestini jr è riuscito ad arrivare sul piccolo schermo grazie a lei.