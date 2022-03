Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Le trame risultano sempre molto avvincenti, trattando soprattutto argomenti attuali. Una delle storyline più interessanti è quella che coinvolge Chiara Petrone. La ragazza, nonostante la giovane età, si è ritrovata a dover gestire da sola l'immenso patrimonio ereditato alla morte del padre. Tuttavia proprio lo stress per il lavoro, unito al dolore per l'improvvisa perdita del padre, hanno portato la giovane ereditiera a ricorrere all'uso di stupefacenti.

Dal punto di vista sentimentale Chiara è legata a Nunzio Cammarota, un ragazzo di umili origini adottato da Franco Boschi. Fra i due, c'è indubbiamente una notevole differenza sociale, oltre che economica. L'amore vince su tutto, però, fino a un certo punto, difatti Nunzio sta iniziando ad avvertire il peso del divario sociale che li divide. Non sarebbe da escludere, considerata l'insofferenza del giovane Cammarota, che decida ben presto di porre fine alla loro relazione.

Upas: Chiara e Nunzio si sono ritrovati dopo anni

Chiara Petrone e Nunzio Cammarota sono due personaggi storici di Upas. I due hanno già avuto una relazione diversi anni fa, ostacolata da Giancarlo Petrone, il quale non voleva che la figlia si unisse a un ragazzo di strada.

L'amore che Chiara provava per Nunzio era tale da farla andare anche contro il padre. La storia fra i due appassionò molto il pubblico di Upas, anche perché in parte ricordava quella fra Franco e Angela. Tuttavia, nonostante i sentimenti reciproci, la relazione è andata a pezzi, procurando sofferenze a entrambi. I due, poco dopo la fine della loro storia, uscirono di scena, salvo poi rientrare come guest nell'inverno 2021.

A novembre 2021 un grave incidente in cui è stata coinvolta Chiara, e che ha causato la morte di Giancarlo Petrone, ha fatto sì che Nunzio si precipitasse dalla Sicilia per stare vicino alla sua ex. Inizialmente sembrava esserci solo amicizia, in poco tempo, però, i due giovani hanno compreso di essere ancora innamorati.

Upas, ipotesi: potrebbe finire nuovamente fra Petrone e Cammarota

Nel corso dei recenti episodi di Upas è scoppiata nuovamente la passione fra Nunzio e Chiara. Tuttavia la ragazza, oberata dalle responsabilità, ha finito per entrare del tunnel della tossicodipendenza e questo non facilita certo le cose. Inoltre, se inizialmente il giovane Cammarota sembrava non curarsi della differenza di ceto, tanto da ignorare i timori espressi dalla madre Katia, negli ultimi tempi ha iniziato a mostrare il suo disappunto verso alcuni atteggiamenti della ragazza. Non gli fa piacere ricevere regali da lei, prova insofferenza se viene invitato a eventi mondani dell'alta società, non vuole essere assunto nelle strutture alberghiere del gruppo Petrone per timore di essere etichettato come un raccomandato dalla fidanzata.

Tutti questi segnali di insofferenza e disagio portano a capire che Nunzio ha preso coscienza delle differenze sociali che dividono lui e la giovane Petrone. I sentimenti di certo non mancano, ma forse potrebbero non bastare a mantenere in piedi una coppia così troppo diversa. Da sottolineare che non si tratta di anticipazioni, ma solo di ipotesi, potrebbe succedere che il figlio di Katia decida di interrompere la sua relazione con Chiara. Il ragazzo, infatti, potrebbe non riuscire a gestire il peso dell'inferiorità che avverte a confronto con la sua compagna. Inoltre sembrerebbe non gradire alcune abitudini della giovane ereditiera, derivate proprio dal suo elevato stato sociale.