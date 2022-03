Nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 marzo, il cantante Fedez ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver scoperto, negli scorsi giorni, di soffrire di un "problema di Salute". Il rapper, in particolare, ha spiegato il tutto attraverso una serie di storie, nelle quali ha parlato direttamente ai suoi oltre 13 milioni di followers. Fedez, che è apparso decisamente molto provato, ha dovuto più volte interrompere il proprio racconto a causa dei momenti di commozione.

'Faccio il video per esorcizzare'

Fedez, in apertura di video, ha ammesso di fare questa confessione nella speranza di "esorcizzare e tirare fuori un po' di cose", augurandosi dunque che questo lo possa aiutare a stare meglio.

Subito dopo, il cantante ha annunciato: "Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute. Per fortuna, però, è stato trovato con un grande tempismo e questo comporta un percorso importante".

Il cantante, che in questi ultimi giorni aveva fatto perdere le proprie tracce dal social network, ha sottolineato come senta forte l'esigenza di raccontare il percorso che dovrà affrontare. Racconto, questo, che comunque non farà ora: "In questo momento sento il bisogno di stringermi intorno alla mia famiglia e ai miei figli".

Il cantante, lo scorso anno sul palco del Festival di Sanremo, ha poi continuato il proprio racconto sottolineando, ancora una volta, l'esigenza in futuro di raccontare quanto gli sta accadendo.

Fedez, infatti, non ha nascosto di aver vissuto dei momenti brutti non appena avuta la notizia della malattia e di aver tratto beneficio leggendo le testimonianze delle altre persone che, come lui, hanno vissuto la stessa esperienza.

Il cantante ha parlato di 'nuova avventura'

Fedez, dunque, ha proseguito, definendo il percorso che dovrà affrontare contro la malattia come una "nuova avventura".

Il cantante, poi, ha confessato di voler raccontare ciò che sta vivendo anche per cercare di essere d'aiuto alle altre persone che sono nella sua stessa situazione e che, a differenza sua, non possono neanche contare sulla famiglia o sul sostegno di altri affetti. Facendo questo, poi, Fedez ha anche ammesso di sentire di dare un "senso" a quanto sta vivendo.

Cosa che "non sempre riesco a fare".

Il cantante, che non ha mai nominato in modo esplicito la malattia che si è trovato a dover affrontare, ha poi ammesso di "non essere abbastanza lucido" in questo momento. Nonostante questo, comunque, Fedez si è detto "pronto" ad affrontare la "nuova avventura che la vita ha presentato". Infine, Fedez ha voluto ringraziare tutti i suoi amici, la sua famiglia e la moglie Chiara Ferragni per il supporto e la vicinanza avuta in un momento, per lui, molto difficile.