Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata in onda su Rai 3 giovedì 17 febbraio 2022 alle 20:45 e su RaiPlay, dove sono disponibili anche gli episodi in replica si concentrano su Nunzio, ormai fuori controllo dopo gli ultimi avvenimenti che lo hanno messo a dura prova. La relazione con Chiara è finita e, nonostante i suoi tentativi di riavvicinamento, la giovane Petrone sembra ormai aver preso la sua decisione. Inoltre, Nunzio e Katia sono ai ferri corti, a causa del costante nervosismo del ragazzo. Nello stesso tempo, anche Roberto è di malumore per la partenza inaspettata di Marina e la sua scelta di vivere con Fabrizio.

E così, Ferri e Nunzio hanno sfogato l'uno sull'altro le reciproche frustrazioni, non facendo altro che peggiorare la situazione. Per Franco non sarà facile gestire le cose.

Un Posto al sole episodio 5884 giovedì 17 febbraio 2022

A parte Samuel, che si è svegliato al settimo cielo dopo aver trascorso momenti indimenticabili con Speranza, le coppie di Upas non se la stanno passando affatto bene.

Roberto deve digerire un boccone amaro, Marina ha preferito Fabrizio a lui nonostante quanto successo. Nonostante ciò, Lara non si arrende e fa di tutto per entrare a pieno titolo nella vita di Ferri, costi quel che costi.

Franco sa che il suo rapporto con Angela sta attraversando l'ennesima crisi e si è avvicinato a Katia, che non riesce a liberarsi dalle pressioni del suo ex compagno.

Boschi è in difficoltà: oltre a riflettere sui suoi reali sentimenti, deve tenere a bada l'aggressività di Nunzio, che rischia di esplodere da un momento all'altro.

La crisi di Rossella, spoiler Upas

Nella puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda domani, giovedì 17 febbraio su Rai 3, Rossella dovrà affrontare la cruda realtà.

Da quando è stato ricoverato Corrado, non ha più pace e non riesce a concepire che un ragazzo così giovane e pieno di vita sia condannato da una malattia incurabile.

Già, perché è stata proprio Rossella a scoprire che Corrado sta per morire ed è lei che dovrà parlargli chiaramente. La sua crisi esistenziale e professionale diventerà sempre più forte e non potrà nemmeno contare sull'appoggio di Riccardo, che ha la testa completamente da un'altra parte, con Virginia decisa a riconquistarlo e non disposta a concedergli la separazione.

Ma è davvero questo ciò che Crovi desidera? Alcuni sguardi tra Riccardo e la moglie non sono rimasti inosservati agli attenti telespettatori di Un Posto al Sole e non si esclude che Rossella possa ricevere una grossa delusione d'amore.

Infine, Cerruti non smetterà di ripensare al suo strano incontro e alle conseguenze che potrebbe portare nella sua vita.