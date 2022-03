Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda su Rai Tre dal lunedì al venerdì alle 20:45. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 1° aprile svelano nuovi colpi di scena. Michele farà ritorno a Napoli, dopo un soggiorno a Milano. Saviani, tornato in città, si renderà conto che ormai Giancarlo ha un ruolo centrale nella vita di Silvia. Anche il ritorno di Angela sarà segnato da dissapori. La giovane Poggi, difatti, avrà diverse discussioni con Franco, che creeranno un'aria tesa all'interno della coppia.

Marina, essendo molto legata a Chiara, sembrerà pronta a tutto, pur di difendere la ragazza dalle grinfie di Ferri. Pertanto indagherà per capire quali siano i reali motivi che hanno spinto Roberto a decidere di mettere in vendita uno degli alberghi del Gruppo Petrone. Chiara, al contempo, sempre più sotto pressione, finirà per cadere nella trappola tesale da Lara.

Upas, spoiler 1 aprile: Saviani farà un'amara scoperta

Nel corso della puntata di Upas che sarà trasmessa giovedì 1° aprile, il pubblico assisterà al ritorno di Michele. Il giornalista farà ritorno a Napoli, dopo essere stato per qualche mese a Milano per motivi di lavoro. Tuttavia il suo arrivo in città non avverrà in un'atmosfera idilliaca, dato che l'uomo dovrà vedersela con un'amara scoperta.

Saviani, difatti, noterà che il rapporto fra Silvia e Giancarlo si è notevolmente consolidato. Pur sapendo che il loro matrimonio fosse finito, non sarà facile per Michele vedere, e soprattutto accettare, che qualcun altro abbia preso il suo posto.

Anticipazioni Upas: tensioni fra Angela e Franco

A quanto pare la prossima settimana di programmazione di Upas sarà all'insegna dei ritorno di personaggi storici.

Oltre a Michele, anche Angela farà ritorno dal suo soggiorno di lavoro in Sicilia. Anche in questo caso, il rientro in scena sarà segnato da malumori e litigi di coppia. Nel corso della puntata del 1° aprile, Franco e Angela, difatti, faticheranno a ritrovare un certo equilibrio, e fra i due verrà a crearsi un'atmosfera piuttosto tesa.

Upas, puntata 1 aprile: Marina pronta a difendere Chiara

Gli spoiler dell'episodio di Upas che sarà trasmesso venerdì 1° aprile svelano che Marina prenderà in mano le retini della situazione per affrontare la questione in cui è coinvolta Chiara. La dark lady sarà pronta a tutto pur di difendere la giovane Petrone dai piani distruttivi di Ferri. A questo punto la signora Giordano deciderà di mettersi sulle tracce di Roberto per capire cosa si cela dietro alla sua ostinazione di vendere l'Hotel Orizzonti. Chiara, intanto, avrà sempre più difficoltà a gestire il suo patrimonio. Oberata dalle responsabilità, la ragazza finirà per abboccare l'amo gettatole dalla perfida Lara.