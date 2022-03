Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 30 marzo preannunciano nuovi colpi di scena.

La piccola Bianca avrà atteggiamenti sempre più strani a causa del suo coinvolgimento in una web challenge. La ragazzina, difatti, per poco non sarà sorpresa dalla sua insegnante mentre imbratta il muro della scuola. Papà Franco noterà che la figlia ha qualcosa da nascondere e inizierà a indagare per comprendere di cosa possa trattarsi.

Rossella, intanto, assisterà ad un momento di vicinanza professionale fra Virginia e Riccardo. Come prevedibile, nella ragazza si insinueranno diversi dubbi e paure. Tuttavia, la giovane Graziani ha anche altre preoccupazioni legate alla dottoressa Bruni, con la quale ormai ha un rapporto che va oltre l'aspetto professionale.

Upas, spoiler 30 marzo: Bianca imbratta il muro della scuola

Nel corso della puntata di Upas che sarà trasmessa il 30 marzo, la piccola Boschi darà dimostrazione di disagio, assumendo atteggiamenti sempre più strani. Dietro questo suo cambiamento, si nasconde il coinvolgimento in una pericolosa web challenge, che la porterà a compiere gesti e azioni al limite, come imbrattare il muro della scuola.

Una delle sue insegnanti, per poco, non la coglierà in flagrante. La ragazzina sarà piuttosto scossa dopo questo fatto e si chiuderà in sé stessa, senza voler parlare con nessuno. Sarà papà Franco il primo ad accorgersi che la figlia minore si è invischiata in qualche guaio. Per questo motivo, Boschi deciderà di indagare per capire il prima possibile quale possa essere la problematica di Bianca.

Un posto al sole, episodio 30/3: vicinanza professionale fra Virginia e Crovi

Virginia, l'ex moglie di Crovi, si è fatta trasferire a Napoli per cercare di riconquistare il marito. La presenza di Rossella complica le cose, tuttavia, stando alle anticipazioni della puntata di Upas del 30 marzo, fra la dottoressa Rinaldi e Riccardo si assisterà a un momento di vicinanza professionale.

La giovane Graziani, come normale che sia, proverà un minimo di gelosia. A quanto pare, però, la ragazza è più preoccupata per le conseguenze della partenza imminente di Patrizio per la Spagna.

Puntata 30 marzo: Rossella preoccupata per Ornella

La preoccupazione di Rossella non riguarda prettamente la partenza del suo amico Patrizio, ma più che altro la dottoressa Bruni. La giovane, difatti, teme che il rapporto fra Ornella e Raffaele possa andare alla deriva.

In quest'occasione la figlia di Silvia dimostrerà quanto sia legata alla donna, non solo dal punto di vista professionale, ma anche personale e umano.