Sono settimane che Gemma sembra quasi del tutto sparita dal video: le ultime puntate di Uomini e Donne che sono state trasmesse su Canale 5, hanno avuto vari protagonisti ma non la solita Galgani. Sui social network, dunque, si ipotizza che potrebbe essere una precisa scelta degli addetti ai lavori quella di mettere da parte la dama dopo anni di supremazia sul resto del cast: l'attenzione di Maria e degli opinionisti, infatti, in questo periodo è tutta per Ida e per la storia tormentata con Alessandro.

Aggiornamenti sulla 'regina' di Uomini e Donne

Per anni è stata la regina incontrastata del Trono Over di Uomini e donne ma, stando a quello che è andato in onda nell'ultimo periodo, Gemma sembra aver perso la corona. A notare un cambio di rotta nelle dinamiche del dating-show, sono stati alcuni attenti spettatori, che sui social network hanno espresso stupore per il trattamento che sta ricevendo Galgani da qualche settimana.

Mentre su Canale 5 veniva trasmesso l'ennesimo battibecco tra Ida e Alessandro, su Twitter veniva pubblicato il seguente pensiero: "Assurdo come Gemma sia scomparsa e messa da parte da questo programma. Cosa sta succedendo?".

In tantissimi hanno sposato questa riflessione, soprattutto perché è evidente che la redazione ha deciso di accantonare almeno per un po' la torinese e le sue storie senza lieto fine.

Fatta eccezione per qualche fugace flirt, negli ultimi mesi la 72enne non ha regalato particolari colpi di scena, e per questo è pian piano finita ai margini delle dinamiche del programma Mediaset.

L'ipotesi sul futuro dopo Uomini e Donne

Tra coloro che hanno commentato l'improvvisa sparizione di Gemma dal centro dello studio di Uomini e Donne, spicca qualche attento spettatore che ha ipotizzato nuovi scenari televisivi per la dama.

Secondo qualcuno, infatti, Galgani potrebbe partecipare ad un altro programma di Canale 5 molto amato: la settima edizione del Grande Fratello Vip.

In passato si è vociferato di un possibile esordio della torinese nella casa più spiata d'Italia, ma alla fine nulla è cambiato e lei è sempre rimasta fedele al dating-show che le ha dato fama e visibilità negli ultimi dodici anni.

Le priorità di Maria De Filippi, però, al momento sono altre: fare chiarezza nel controverso rapporto tra Ida e Alessandro, alimentare l'astio di Tina Cipollari nei confronti di Pinuccia, cercare una compagna al 90enne Alessandro e raccontare i percorsi dei tre tronisti giovani Matteo, Luca e la new entry Veronica.

I 'mi piace' della dama di Uomini e Donne a Barù

Visto che in trasmissione si parla pochissimo di lei, Gemma ha deciso di alimentare i Gossip sul suo conto con degli inaspettati gesti social.

I più attenti, infatti, si sono accorti che la protagonista di Uomini e Donne Over ha iniziato ad apprezzare su Instagram un concorrente molto amato della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Dando un'occhiata al profilo di Barù, è possibile scovare i "mi piace" di Galgani alla maggior parte dei post in cui appare poco vestito: secondo i curiosi, dunque, la 72enne sarebbe interessata al nobile che nella casa più spiata d'Italia ha fatto perdere la testa alla vincitrice Jessica Selassiè.

Le anticipazioni delle ultime puntate del dating-show che sono state registrate, fanno sapere che Gemma è uscita in esterna con Franco e l'ha anche baciato. Questa novità permetterà alla dama di tornare al centro dello studio dopo settimane in cui è stata solamente una "comparsa" alle spalle dell'amica Ida Platano, sempre più regina incontrastata della versione Over per le sue tormentate ma interessanti storie d'amore.