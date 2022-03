Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa giovedì 24 marzo preannunciano nuovi colpi di scena.

In questo episodio sarà dato ampio spazio a Bianca, che si ritroverà a affrontare una situazione poco piacevole. Lara e Roberto, intanto, pensano alla prossima mossa da fare per ledere Chiara e acquisire sempre maggiore potere.

Nunzio sorprenderà la sua fidanzata con una decisione del tutto inaspettata. Speranza, al contempo, capirà di essere pronta a trascorrere la sua prima notte con Samuel.

Tuttavia, nonostante l'emozione di entrambi, qualcosa potrebbe rovinare i loro piani.

Spoiler 24 marzo: la piccola Boschi in una brutta situazione

Nel corso della puntata di Upas che andrà in onda il 24 marzo, sarà dato spazio a una vicenda drammatica che vedrà protagonista Bianca. La piccola Boschi sarà raggiunta da alcune minacce che la incupiranno non poco. Tuttavia, nonostante la paura, la ragazzina deciderà di non chiedere aiuto ai suoi familiari.

Gli spoiler relativi a questa storyline risultano, però, essere criptici, poiché non rivelano nulla in più di quanto già detto. Non si sa ancora, dunque, chi possa essere la persona che darà fastidio alla figlia di Franco, né tantomeno in cosa possano consistere queste minacce.

Upas, episodio 24/3: Nunzio sorprende Chiara

Gli spoiler della puntata di Upas del 24 marzo preannunciano che si assisterà ad un allentamento di tensione fra Nunzio e Chiara.

I due, infatti, sembravano essersi in parte allontanati a causa delle differenze sociali. Tuttavia, Nunzio, anche grazie all'amicizia con Rossella, riuscirà a essere più rilassato.

Il giovane Cammarota deciderà di sorprendere la sua fidanzata con una notizia davvero inattesa.

Ferri e Martinelli, al contempo, trameranno alle spalle di Chiara per cercare di soffiarle il patrimonio più brevemente possibile. Purtroppo la ragazza, a causa anche dell'uso di stupefacenti, non riuscirà ancora a rendersi conto di essere nella trappola del suo perfido socio.

Un posto al sole, puntata 24 marzo: Samuel e Speranza avranno un imprevisto

La puntata di Un posto al sole in onda giovedì 24 marzo proseguirà anche con delle storyline più leggere. Sarà dato spazio, infatti, anche a Samuel e Speranza in procinto di trascorrere una prima notte d'amore. La giovane Altieri si sentirà pronta a questo grande passo e tutto sembrerà perfetto, anche se un imprevisto potrebbe creare non pochi problemi.