Cresce l'attesa per il gran finale de Il Paradiso delle Signore 6 e, durante le ultime puntate di questo capitolo, per Ezio Colombo potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma con la sua ex moglie Gloria.

Nel corso degli ultimi episodi trasmessi in tv, Gloria si è presa le sue responsabilità con la figlia Stefania, confessandole apertamente che lei è la sua vera mamma. Un duro colpo per la venere che, in questo momento ha scelto di mettere un muro con sua mamma ma, nel finale della soap opera, potrebbe anche convincersi a cambiare idea.

Ezio e Gloria si ritrovano sempre più vicini: anticipazioni Il Paradiso 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Stefania continuerà ad essere ostile nei confronti di sua mamma Gloria e deciderà di portare avanti la sua "linea difensiva", ormai convinta di volerla estromettere dalla sua vita.

Intanto, Ezio e la sua ex moglie Gloria, continueranno ad essere sempre più complici e vicini: dato anche il comportamento di Stefania, i due si ritroveranno a trascorrere tempo insieme per cercare di trovare una soluzione per risolvere il problema.

Ebbene, questa vicinanza, potrebbe riaccendere nuovamente la passione tra i due che, nelle prossime puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, potrebbero spiazzare il pubblico.

Ritorno di fiamma tra Ezio e la sua ex moglie nel finale?

Ezio, del resto, fin dal primo momento in cui ha rivisto la sua ex moglie, dopo un tentennamento iniziale, ha cambiato radicalmente idea ed è apparso sempre più in crisi.

Il dottor Colombo, infatti, per prima cosa ha rimandato le nozze con Veronica, in programma ormai da diverso tempo e dopo che era riuscito ad ottenere un certificato che attestasse l'annullamento delle sue nozze con Gloria, facendo in modo che la donna fosse dichiarata morta.

Eppure, questo riavvicinamento del tutto inaspettato e il trionfo della verità sul caso di Stefania, potrebbe portare i due a riscoprirsi di nuovo innamorati.

Ezio e Gloria potrebbero unirsi in matrimonio nel finale de Il Paradiso 6

Non si esclude, quindi, che nel finale de Il Paradiso delle signore 6, tra Ezio e Gloria possa trionfare nuovamente l'amore e che i due decidano di rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore, che si era interrotta bruscamente diversi anni prima.

Ecco perché questo ritrovato feeling tra i due, potrebbe portarli addirittura a convolare nuovamente a nozze e quindi a celebrare un nuovo matrimonio.

In tal caso sarebbe un vero e proprio choc per Veronica che, in queste puntate de Il Paradiso delle signore 6, continua a sperare di poter vivere la sua favola d'amore con Ezio, sognando il giorno del fatidico sì insieme.