Cresce l'attea per la finale del Grande Fratello Vip 2022 e la proclamazione del vincitore assoluto di questa sesta edizione. Nella serata del 14 marzo il pubblico da casa avrà il compito di decretare il nome del concorrente che, quest'anno, si porterà a casa il montepremi finale di 100 mila euro.

Tra le favorite di questa edizione, risultano essere le sorelle Selassié, ossia Jessica e Lulù.

Chi vince il Grande Fratello Vip 2022: quote scommesse e favoriti

Nel dettaglio, l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022 andrà in onda questo lunedì 14 marzo su Canale 5 e sarà incentrata sulla proclamazione del vincitore assoluto di quest'anno.

Sono cinque i finalisti di questa sesta edizione. Al momento in quattro sono già certamente in finale: Davide, Delia, Lulù e Barù.

A questi si aggiungerà un quinto finalista, che sarà proclamato dalla sfida al televoto tra Giucas e Jessica.

Chi è in testa nei pronostici come possibile vincitore del GF Vip 2022

Fra i super favoriti vi è la principessina Selassié, la quale ha tutte le carte in tavola per battere il mentalista e trionfare non solo al primo televoto di questa finalissima del GF Vip ma anche a quello per la proclamazione del vincitore assoluto.

Ad oggi, secondo gli scommettitori, la principessina Jessica è la super favorita, in testa alle preferenze per riuscire ad avere la meglio e quindi per succedere a Tommaso Zorzi, trionfatore della passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

La vittoria di Jessica viene quotata dalla Snai a 2,25: trattasi del risultato più basso, dato che invece la possibile vittoria di Lulù e quella di Davide Silvestri, ad oggi sono quotate a 2,75.

Jessica Selassié in lizza come vincitrice del GF Vip 2022

Insomma la principessina Jessica è in testa alle preferenze degli scommettitori e sarebbe la candidata in pole position per battere tutti gli avversari, compresa sua sorella, e portarsi a casa il montepremi di 100 mila euro (metà del quale andrà devoluto in beneficienza).

Nel caso in cui questa vittoria dovesse concretizzarsi, sarebbe un grande successo per Jessica, entrata in sordina e quasi in "punta di piedi" nelle dinamiche di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo percorso, infatti, è sbocciato nel momento in cui è arrivato in casa Barù. La principessina non ha mai nascosto il suo spiccato interesse nei confronti del nipote di Costantino Della Gherardesca.

I due, malgrado l'ottimo feeling che hanno avuto in questi mesi, non si sono mai sbilanciati e andati avanti più di tanto, complice un tentennamento dello stesso Barù, che ha sempre cercato di mantenere le distanze dalla principessina.