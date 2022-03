Si avvicina la finalissima del Grande Fratello Vip 6: chi sarà il vincitore di questa seguitissima edizione? È questa la domanda che si pongono i numerosi fan e spettatori del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, curiosi di scoprire il nome del concorrente che si porterà a casa il montepremi finale di 100 mila euro.

A oggi, stando alle quote scommesse e ai sondaggi, il rush finale di questo GF Vip potrebbe vedere contrapposte Jessica e Lulù, le due principessine che hanno conquistato il pubblico da casa.

Chi vince il Grande Fratello Vip 6: ecco sondaggi e favoriti

Nel dettaglio, il gran finale di questo Grande Fratello Vip 6 è in programma lunedì 14 marzo, come sempre in prime time su Canale 5.

La diretta dell'ultima puntata comincerà subito con la sfida al televoto tra Jessica e Giucas Casella: il pubblico da casa dovrà decidere il nome del quinto finalista che andrà ad aggiungersi a Davide, Lulù, Delia e Barù.

In questo caso, la principessina ha tutte le carte in tavola per riuscire a battere il mago-mentalista di questo GF Vip e portarsi a casa l'accesso alla finalissima.

Jessica e Lulù candidate alla vittoria finale del GF Vip 6

Secondo gli scommettitori, ad oggi la sfida finale per la vittoria al Grande Fratello Vip 6 sarebbe proprio tra le due sorelle Jessica e Lulù, entrambe molto seguite e amate dal pubblico.

I sondaggi le vedono in testa assieme a Davide Silvestri anche se, stando alle quote Sisal, Jessica potrebbe riuscire ad avere la meglio su entrambi e quindi uscire dalla casa del GF Vip come vincitrice assoluta di questa sesta edizione condotta da Alfonso Signorini.

Una vittoria che sarebbe favorita in questi ultimi giorni anche dal fatto che la principessina si è ritrovata in lacrime dopo il rifiuto netto e categorico di Barù.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha confermato la sua intenzione di non voler avere nessuna storia d'amore con la principessina, neppure fuori dalla casa ed ha usato termini molto forti nei suoi confronti.

Jessica Selassié in testa e super-favorita come vincitrice di questo GF Vip 2022

Parole che hanno ferito profondamente Jessica, la quale si è ritrovata in lacrime al GF Vip, a pochi giorni dalla finalissima.

Il pubblico premierà la "disfatta" di Jessica in amore, portandola alla vittoria del montepremi finale di 100 mila euro?

Di sicuro, tra le meno quotate per la vittoria finale di questo Grande Fratello Vip 6, figura il nome di Delia Duran.

La moglie di Alex Belli, sebbene sia stata scelta dal pubblico come finalista, ad oggi ha pochissime possibilità di riuscire ad avere la meglio al rush finale e quindi battere le sorelle Selassié.