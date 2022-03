Grandi colpi di scena in arrivo nel corso del gran finale de Il Paradiso delle Signore 6, la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che saluterà gli spettatori il prossimo 29 aprile.

Occhi puntati sulle vicende di Stefania e Marco: i due saranno protagonisti di un avvicinamento che farà ben sperare in vista di un possibile futuro insieme anche se, la "venere", prenderà poi una drastica decisione e finirà per allontanarsi dal nipote della contessa Adelaide.

Marco e Stefania sempre più complici: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Stefania chiederà ospitalità a Marco nel momento in cui scoprirà che Gloria è la sua vera mamma e che per tutta la vita non aveva mai saputo la verità.

La "venere" si rifugerà dal nipote della contessa Adelaide e tra i due si verrà a creare un feeling e un'alchimia sempre più importante. Tuttavia, nel momento in cui Umberto scoprirà che Marco ha dato ospitalità, in segreto, alla "venere" del Paradiso delle signore, non la prenderà per niente bene. Il commendatore Guarnieri, infatti, non si farà problemi a mandare via la ragazza, intimandole di trovarsi una nuova occupazione e di sloggiare al più presto dalla sua villa.

Stefania prende le distanze da Marco dopo il bacio con Gemma

Dopo questa situazione e alla luce anche di un bacio tra Marco e Gemma, a cui Stefania assisterà in prima persona, ci sarà un peggioramento del rapporto tra Marco e Stefania.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la ragazza chiederà al nipote della contessa di farsi da parte e di preoccuparsi di Gemma, anziché per lei. Insomma Stefania prenderà le distanze da Marco, senza sapere che quel bacio che c'è stato tra lui e Gemma, non è frutto di amore. Si tratta infatti di un bacio che la sorellastra di Stefania è riuscita a strappare al nipote della contessa Adelaide, il quale però non prova un forte sentimento nei confronti della ragazza.

Marco potrebbe sorprendere Stefania con una dichiarazione d'amore nel finale de Il Paradiso 6

Cosa succederà a questo punto? Dopo l'allontanamento da parte di Stefania, Marco potrebbe rendersi conto del reale sentimento che prova nei confronti della "venere" e per evitare di perderla potrebbe darsi da fare concretamente.

Nel finale de Il Paradiso delle signore 6, quindi, Marco potrebbe sorprendere Stefania con una dichiarazione d'amore, dicendole che è lei la donna di cui è innamorato. Insomma per Stefania potrebbe arrivare una "gioia" nelle ultime puntate di questa sesta stagione, dopo aver scoperto dell'inganno sulla sua vera mamma.