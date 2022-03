Chiude la prima stagione di Vostro Onore, la fiction Rai con Stefano Accorsi. Lunedì 21 marzo andrà in onda la quarta e ultima puntata della serie, che si preannuncia densa di colpi di scena e carica di pathos e adrenalina. Matteo, ad esempio, si ritroverà nei guai e dovrà dare una giustificazione plausibile a un suo comportamento che rischia di mandare all'aria anche il piano di suo padre Vittorio, architettato per tutto questo tempo, pur di poterlo coprire ed evitargli di finire in prigione.

Anticipazioni Vostro Onore, quarta e ultima puntata: Matteo e Vittorio nei guai

Nel dettaglio, le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Vostro Onore che andrà in onda lunedì 21 marzo in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che saranno in onda come sempre due nuovi episodi. Nel primo, Matteo si caccerà nei guai. Il ragazzo, dopo essersi intrufolato all'interno della stanza di ospedale dove si trova Diego Silva, dovrà fornire una motivazione plausibile sul perché di questo suo gesto.

Sara, a questo punto della situazione, comincia ad avere dei seri sospetti sul conto di Matteo e anche di suo padre Vittorio. Per Vittorio e suo figlio, la situazione diventerà sempre più difficile da gestire: i due si renderanno conto di essere stati messi alle strette e di non avere più scampo, motivo per il quale decideranno di lasciare la città e scappare via, per rifugiarsi all'estero e cercare di far perdere le loro tracce.

Matteo tradisce suo padre: anticipazioni Vostro Onore ultima puntata

E poi ancora, le anticipazioni di questa quarta e ultima puntata di Vostro Onore del 21 marzo rivelano che in commissariato, Danti e Orlandi faranno un interrogatorio a Maddalena, che continua a coprire Vittorio. Intanto Matteo si presenta con la nonna Anita in commissariato e Vittorio chiederà una spiegazione di questo suo gesto.

A quel punto, dopo aver tradito suo padre, Matteo gli confesserà tutta la verità mentre Vittorio si troverà di fronte alla scelta di accettare o meno l'incarico di nuovo Presidente del Tribunale.

Chiude la prima stagione di Vostro Onore: nessuna notizia sulla seconda serie

Si chiude così la prima stagione di Vostro Onore che, nel corso di queste prime settimane di programmazione in tv, ha registrato una media di circa 4 milioni di spettatori a settimana con uno share del 18%.

Numeri positivi anche se non eccessivamente alti e paragonabili con quelli di altre Serie TV che sono state trasmesse nel lunedì sera di Rai 1 in questi mesi.

E, in vista del finale di stagione, la Rai non si è ancora espressa su quello che sarà il futuro di questa fiction con Stefano Accorsi. Ad oggi, infatti, non si hanno ancora notizie su una possibile seconda stagione di Vostro Onore.