Al centro dell'attenzione delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 ci saranno le vicende delle sorellastre Gemma e Stefania. Le due donne, infatti, si ritroveranno ad affrontare un momento particolarmente delicato che potrebbe mettere in discussione il loro rapporto. E protagonista di quella che potrebbe diventare una "guerra" tra Stefania e Gemma sarà Marco Di Sant'Erasmo, il giovane e ammaliante nipote della contessa Adelaide.

Marco diviso tra Stefania e Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Stefania, dopo aver scoperto l'amara verità sul conto della sua vera mamma, chiederà a Marco di potersi rifugiare da lui a villa Guarnieri.

I due porteranno avanti questo accordo in segreto, tenendo tutti all'oscuro della situazione, fino a quando Umberto non scoprirà come stanno davvero le cose e chiederà alla "venere" di andare via.

In tutto questo, Gemma continuerà a essere profondamente innamorata di Marco, al punto che proprio in quei giorni, riuscirà a strappargli un nuovo bacio, che verrà visto in presa diretta anche da Stefania.

Stefania e Gemma si ritrovano ai ferri corti

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che, a distanza di un po' di giorni, Gemma verrà a scoprire tutta la verità su quello che è successo a villa Guarnieri nelle settimane precedenti. La ragazza, quindi, scoprirà che Stefania è stata ospite di Marco in segreto e non si farà problemi ad affrontare la sua sorellastra.

A quel punto Stefania, messa alle strette da Gemma, sarà costretta a confessare tutta la verità. La reazione della ragazza non sarà affatto delle migliori e di fatto, lei e Stefania si ritroveranno ai ferri corti. Insomma la situazione tra le due sorellastre non lascia presagire nulla di positivo e, in vista di questo finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, le due potrebbero ritrovarsi a farsi la guerra proprio per il giovane Marco.

Stefania e Gemma potrebbero farsi la guerra per Marco nel finale de Il Paradiso 6

Il nipote della contessa, in questi ultimi episodi della soap trasmessi in tv, ha dimostrato di essere maggiormente interessato a Stefania e più volte ha cercato di far capire a Gemma di non ricambiare il suo sentimento. Ebbene, Marco nel corso dei prossimi appuntamenti con Il Paradiso delle signore potrebbe arrivare a prendere una decisione definitiva sul da farsi e compiere così la sua scelta.

Una scelta che potrebbe portarlo a confessare il suo amore a Stefania e, in quel modo, inasprire ancora di più la "guerra" tra le due sorellastre, le quali potrebbero arrivare a mettere la parola fine al loro rapporto, proprio per colpa del nipote della contessa.