Secondo le anticipazioni della nuova serie televisiva italiana Vostro Onore, nella seconda puntata che andrà in onda il prossimo lunedì 7 marzo in prima serata su Rai 1 alle ore 21:25, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

In particolare l'integrità del giudice Vittorio Pagani verrà messa ancora di più a dura prova: il personaggio interpretato da Stefano Accorsi starà mettendo in discussione il suo lavoro, per difendere suo figlio Matteo, colpevole di aver commesso un reato.

Nel frattempo, Filippo Grava vorrà vendicarsi e programmerà la sua vendetta ai danni del protagonista, in quanto i suoi traffici illeciti saranno stati mandati all'aria.

Diego Silva morirà e suo padre Carlos dal carcere vorrà uccidere Nino Grava

Nella seconda puntata della fiction Vostro Onore, Carlos, padre di Diego Silva (il ragazzo investito da Matteo), dal carcere vorrà vendicarsi di Nino Grava, in quanto è convinto che sia lui il responsabile della morte del figlio. Per questo motivo, il boss cercherà di capire in che modo potrà ucciderlo.

Nel mentre, le indagini sulla morte di Diego Silva continueranno ininterrottamente: Ludovica parlerà con Vittorio e gli comunicherà che la situazione di Nino si sarà complicata ulteriormente con la morte del figlio di Carlos Silva.

Intanto, Paolo Danti chiederà ai suoi informatori di mettere sotto torchio la famiglia Silva e indagare sui loro affari illeciti.

A un certo punto, Miguel scoprirà che il fratello e il padre del ragazzo morto stanno gestendo un traffico di droga.

Filippo Grava pianificherà una vendetta ai danni di Vittorio Pagani

Poco dopo, il giudice Vittorio Pagani farà di tutto affinché suo figlio Matteo venga inserito in un programma di protezione. Tutto ciò non farà altro che mettere ancora di più in discussione l'innocenza del figlio del protagonista.

Inoltre, il giudice senza rendersene conto rovinerà i piani di Filippo Grava e del suo giro d'affari illecito. Nel frattempo, in carcere ci sarà una vera e propria guerra tra il clan dei Grava e il clan dei Silva.

Infine, Filippo Grava scoprirà che i suoi affari si sono guastati a causa di Vittorio e per questo pianificherà una vendetta per colpire direttamente il giudice Pagani e la sua famiglia.

Non resta che attendere il secondo appuntamento con la fiction per scoprire come si evolverà la situazione attorno all'omicidio di Diego Silva. Inoltre, chi volesse rivedere o recuperare il primo episodio di Vostro Onore potrà farlo mediante la piattaforma gratuita di Rai play.