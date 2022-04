Prosegue l'appuntamento con il serale di Amici 2022 e sabato 9 aprile andrà in onda la quarta puntata di questa nuova edizione.

I colpi di scena non mancheranno, dato che sono attese nuove eliminazioni definitive dalla gara e quindi per alcuni concorrenti si interromperà per sempre il sogno di poter accedere alla finalissima di quest'anno.

Chi avrà la peggio al termine della quarta puntata? Tra i concorrenti a rischio potrebbero esserci Carola, Nunzio, ma anche Lda.

Chi sarà eliminato dalla quarta puntata di Amici 2022? In bilico anche Serena

Nel dettaglio, le anticipazioni legate alla programmazione di Amici 2022 rivelano che sabato 9 aprile andrà in onda la quarta delle nove puntate previste di questa edizione.

Al centro dell'attenzione ci saranno le sfide degli allievi, che saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per cercare di ottenere il favore positivo della giuria.

In attesa di scoprire se Stash tornerà in giuria, data l'assenza della scorsa settimana a causa del Covid-19, in tanti si chiedono chi saranno gli eliminati della quarta puntata del serale di Amici 21.

Tra i candidati a rischio spiccano i nomi di Serena e Nunzio, i due ballerini che fin dal loro ingresso nella scuola sono stati bistrattati e criticati dalla prof Alessandra Celentano, la quale non li ritiene idonei per questo percorso nel cast del talent show di Maria De Filippi.

Nunzio a rischio eliminazione dopo il ballottaggio della scorsa settimana?

Ecco perché, ogni settimana, la prof Celentano cerca di metterli sempre in difficoltà al cospetto della giuria, assegnando loro prove complicate per far emergere le loro lacune.

In particolar modo Nunzio, dopo essere finito al ballottaggio della scorsa settimana con Leonardo, potrebbe davvero rischiare di essere eliminato definitivamente dalla scuola di Amici 21.

Tra i papabili a rischio spicca anche Albe, del team guidato dalla prof Anna Pettinelli, anche lui già protagonista in diverse occasioni dello spareggio finale, dopo che non aveva convinto al 100% la giuria del serale.

Lda poco convincente al serale di Amici 2022: rischio eliminazione alla quarta puntata?

Occhi puntati anche su Lda, che in queste prime puntate del serale di Amici 21 non ha affatto brillato durante le poche performance che lo hanno visto protagonista sul palco.

Nelle puntate precedenti si è ritrovato anche in bilico tra i concorrenti a rischio ballottaggio per l'eliminazione definitiva.

Ecco perché, visto che la gara entrerà sempre più nel vivo, anche per lui potrebbe avvicinarsi l'uscita di scena dal cast del serale.